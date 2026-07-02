சினிமா செய்திகள்

மாதவனின் “ரன்” திரைப்படத்தின் ரீ-ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

வருகிற 10-ம் தேதி 'ரன்' திரைப்படம் மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.
மாதவனின் “ரன்” திரைப்படத்தின் ரீ-ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு
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சென்னை,

தமிழ் சினிமாவின் வெற்றிப்படங்களில் ஒன்றாக ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படும் 'ரன்' திரைப்படம், 24 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. கடந்த ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்ட ரீ-ரிலீஸ் சில காரணங்களால் தள்ளிப்போன நிலையில், தற்போது புதிய வெளியீட்டு தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2002-ல் சூப்பர் ஹிட் அடித்த 'ரன்'

இயக்குநர் லிங்குசாமி இயக்கத்தில், மாதவன் மற்றும் மீரா ஜாஸ்மின் நடிப்பில் 2002-ம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் 'ரன்'. காதல், ஆக்சன், குடும்ப உணர்வுகள் என அனைத்தையும் இணைத்து உருவான இப்படம் அப்போது மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றது.

தயாரிப்பாளர் எ.எம். ரத்னம் தயாரித்த இப்படத்திற்கு வித்யாசாகர் இசையமைத்திருந்தார். குறிப்பாக, பாடல்கள், சண்டைக் காட்சிகள் மற்றும் மாதவன் - மீரா ஜாஸ்மின் ஜோடியின் நடிப்பு ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. மேலும், மீரா ஜாஸ்மின் தமிழில் கதாநாயகியாக அறிமுகமான முதல் திரைப்படம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. விமர்சகர்களின் பாராட்டையும் பெற்ற இப்படம், 2002-ம் ஆண்டின் மிகப்பெரிய வசூல் சாதனை படைத்த திரைப்படங்களில் ஒன்றாக அமைந்தது.

மீண்டும் திரைக்கு வரும் 'ரன்'

'ரன்' திரைப்படம் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ரீ-ரிலீஸாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் அப்போது வெளியீடு நடைபெறவில்லை. இந்த நிலையில், தற்போது படத்தின் புதிய ரீ-ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, வருகிற 10-ம் தேதி 'ரன்' திரைப்படம் மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

வெளியாகி 24 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்யும் இந்தக் கிளாசிக் திரைப்படத்தை, புதிய தலைமுறை ரசிகர்களும் பெரிய திரையில் காணும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளதால், ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

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Daily Thanthi
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