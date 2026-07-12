எஸ்.ஜானகி: “உங்கள் பெயரை தாங்கி நடித்திருப்பது, என் வாழ்நாளின் பெருமை" - '96' படத்தை நினைவு கூர்ந்த திரிஷா

சென்னை,
இந்திய சினிமாவில் பழம்பெரும் பாடகியாக திகழ்ந்தவர் எஸ்.ஜானகி. ஜானகியம்மா, கான கோகிலா, தென்னிந்தியாவின் நைட்டிங்கேல், இசை அரசி என்று பல்வேறு பட்டங்களில் புகழப்படும் எஸ்.ஜானகி, இந்திய சினிமா முழுமைக்கும் அறியப்பட்ட பாடகி ஆவார். சுமார் 48 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை பாடியுள்ளார்.
இந்தியாவின் தலைசிறந்த பின்னணி பாடகியான எஸ்.ஜானகி, வயது மூப்பு காரணமாக நேற்று மைசூருவில் காலமானார். அவரது மறைவுக்கு திரைத்துறையினர் மற்றும் அரசியல் தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் பாடகி எஸ்.ஜானகி மறைவுக்கு நடிகை திரிஷா இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-
என்னுடைய மிகச் சிறப்பான திரைப்படங்கள் ஒன்றில் உங்களது பெயரைத் தாங்கி நடித்திருப்பது, என் வாழ்நாளின் மிகச்சிறந்த பெருமைகளில் ஒன்றாக எப்போதும் இருக்கும். உங்களை அறிந்திருப்பதும், உங்களது அன்பைப் பெற்றிருப்பதும் நான் என்றென்றும் போற்றிப் பாதுகாக்கும் ஒரு விஷயமாகும்.
உங்களது அரவணைப்பிற்கும், கனிவிற்கும், சிரிப்பிற்கும் மற்றும் 'மிகச்சிறந்த கலைஞர்கள் எப்போதும் மிக எளிமையான மனிதர்களாகவே இருப்பார்கள்' என்பதை எனக்கு எப்போதும் நினைவூட்டியதற்கும் நன்றி. உங்களது குரல் என்றும் வாழும்.
அமைதியாக உறங்குங்கள் ஜானகி அம்மா. உங்களை நான் மிகவும் மிஸ் செய்வேன்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
96 திரைப் படத்தில் எஸ்.ஜானகி என்ற பெயரில் நடிகை திரிஷா நடித்திருந்தார்.
96 திரைப் படத்தில் பாடகி எஸ்.ஜானகி ஒரு காட்சியில் தோன்றினார் என்பது பல ரசிகர்களுக்குத் தெரியாமல் இருக்கலாம்.
இப்படத்தின் தயாரிப்புப் பணிகளின்போது, எஸ்.ஜானகி ஒரு சிறப்புக் காட்சியில் நடித்திருந்தார்; ஆனால், படத்தின் கால அளவு கருதி இறுதிக் கோர்ப்பில் (final cut) அந்தக் காட்சி நீக்கப்பட்டது. படம் வெளியாகி பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அந்தக் காட்சி பொதுவெளியில் வெளியிடப்பட்டதால், ரசிகர்கள் அவரை அக்காட்சியில் காணும் வாய்ப்பைப் பெற்றனர்.
இக்காட்சி ரசிகர்களிடையே மிகுந்த உணர்வுபூர்வமான வரவேற்பைப் பெற்றது. இவ்வளவு சிறப்பான ஒரு காட்சி ஏன் திரையரங்கில் வெளியான பதிப்பில் இடம்பெறவில்லை என்று பலரும் கேள்வி எழுப்பினர். இதுவரை திரையில் காணப்படாத அந்தக் காட்சி, இப்படத்தின் நீக்கப்பட்ட காட்சிகளிலேயே அதிகம் பேசப்படும் ஒன்றாக மாறியது.
நடிகை திரிஷா அவருக்கு அளித்த மரியாதை மற்றும் பாராட்டுக்குப் பிறகு '96' திரைப்படம் குறித்த பேச்சு மீண்டும் எழுந்த நிலையில், எஸ். ஜானகி இடம்பெற்ற அந்த நீக்கப்பட்ட காட்சியையும் பல ரசிகர்கள் மீண்டும் பார்த்துள்ளனர். '96' படத்தின் அடுத்த பாகத்திற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகி வரும் சூழலில், அந்தப் புகழ்பெற்ற பாடகியின் மறக்க முடியாத தோற்றம் புதிய படத்திலும் ஏதேனும் ஒரு வகையில் அங்கீகரிக்கப்படலாம் என்று சில திரைப்பட ஆர்வலர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.
அது நடந்தாலும் நடக்காவிட்டாலும், திரிஷாவின் நெகிழ்ச்சியான பதிவும், மீண்டும் வெளிவந்த புகைப்படங்களும் '96' படத்துடனான எஸ்.ஜானகியின் தொடர்பை நிலைநிறுத்தியுள்ளன. அது ஒருபோதும் மறக்கப்படாது.