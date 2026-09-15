சினிமா செய்திகள்

வழிபாட்டு நிகழ்வில் கவர்ச்சி உடையா? திஷா பதானியால் வெடித்த சர்ச்சை!

மத வழிபாட்டு நிகழ்வுகளுக்குரிய பாரம்பரிய கண்ணியத்தை பிரபலங்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று ஒரு தரப்பினர் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
வழிபாட்டு நிகழ்வில் கவர்ச்சி உடையா? திஷா பதானியால் வெடித்த சர்ச்சை!
Published on

மும்பை,

விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவில் திஷா பதானி கலந்து கொண்ட புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் இணையத்தில் வைரலானதைத் தொடர்ந்து, அவரது உடை குறித்து பலரும் விமர்சனங்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

வழிபாட்டு நிகழ்வில் கவர்ச்சி உடையா?

மும்பையில் முகேஷ் அம்பானி குடும்பத்தினர் சார்பில் நடைபெற்ற விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவில் பாலிவுட் நடிகை திஷா பதானி கலந்து கொண்டார். அப்போது அவர் அணிந்திருந்த உடை மற்றும் தோற்றம் சமூக வலைதளங்களில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சமூக வலைதளங்களில் விமர்சனம்

விழாவில் திஷா பதானி கலந்து கொண்ட புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் இணையத்தில் வைரலானதைத் தொடர்ந்து, அவரது உடை குறித்து பலரும் விமர்சனங்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, வழிபாட்டு நிகழ்வில் இதுபோன்ற உடை அணிவது பொருத்தமானதா? என சிலர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

மத வழிபாட்டு நிகழ்வுகளுக்குரிய பாரம்பரிய கண்ணியத்தை பிரபலங்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று ஒரு தரப்பினர் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். அதேநேரம், உடை அணிவது என்பது ஒவ்வொருவரின் தனிப்பட்ட உரிமை என்றும், ஒருவரின் ஆடைத் தேர்வை வைத்து அவர்களின் நம்பிக்கையை மதிப்பிடக் கூடாது என்றும் மற்றொரு தரப்பினர் திஷா பதானிக்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

மீண்டும் எழுந்த உடை சர்ச்சை

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு நடிகை கிருதி சனோன் நடித்த நகை விளம்பரம் ஒன்றிலும், விழாவுக்கான உடை தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் சர்ச்சை எழுந்தது. அந்த விவகாரத்தைத் தொடர்ந்து தற்போது திஷா பதானியின் உடையும் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

இதனால், பிரபலங்கள் மதம் சார்ந்த விழாக்களில் பங்கேற்கும்போது அவர்களின் உடைத் தேர்வு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்த விவாதம் மீண்டும் சமூக வலைதளங்களில் எழுந்துள்ளது.

Disha Patani
திஷா பதானி
விநாயகர் சதுர்த்தி
சர்ச்சை
dress coding
ஆடை சர்ச்சை
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com