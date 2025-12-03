ரியோவின் “ராம் இன் லீலா” படத்தின் படப்பிடிப்பு துவக்கம்
ரியோ ராஜ் நடிக்கும் ‘ராம் இன் லீலா’ படத்தின் தொடக்க விழாவில் விஜய் சேதுபதி கலந்து கொண்டார்.
சென்னை,
கடந்த 2019-ல் வெளியான 'நெஞ்சமுண்டு நேர்மையுண்டு ஓடு ராஜா' படத்தில் ஹீரோவாக கதாநாயகனாக தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் ரியோ ராஜ். அதனை தொடர்ந்து 'பிளான் பண்ணி பண்ணனும், ஜோ, ஸ்வீட் ஹார்ட்' ஆகிய படங்களில் நடித்து மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றார். இவரது நடிப்பில் சமீபத்தில் ஆண்பாவம் பொல்லாதது என்ற படம் வெளியானது. கலையரசன் தங்கவேல் இயக்கியிருந்த இந்த படத்தில் மாளவிகா மனோஜ் நாயகியாக நடித்திருந்தார். கணவன் - மனைவி உறவை மையமாக வைத்து வெளியான இந்த படம் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
இந்த நிலையில், நடிகர் ரியோ ராஜ் புதிய படம் நடிக்க உள்ளார். அந்த படத்திற்கான டைட்டில் நேற்று முன்தினம் அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, இப்படத்திற்கு ‘ராம் இன் லீலா’ என்ற டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தினை அறிமுக இயக்குநர் ராம்சந்திரன் கண்ணன் இயக்க உள்ளார். இப்படத்திற்கு அங்கித் மேனன் இசையமைக்கிறார். கதாநாயகியாக வர்திகா நடிக்க உள்ளார். போஸ்டரை பார்த்தால் இப்படம் காதல் கதைக்களத்தில் உருவாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், ‘ராம் இன் லீலா’ படத்தின் தொடக்க விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக விஜய் சேதுபதி கலந்து கொண்டு படக்குழுவினருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார்.