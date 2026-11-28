சென்னை,
ந்தியாவில் மட்டும் ரூ.1,195.10 கோடியும், வெளிநாடுகளில் ரூ.595 கோடியும் வசூலாகியுள்ளது. இந்தியாவில் ரூ.1,000.55 கோடி நிகர வசூலைப் பெற்றுள்ளது.
நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யாஷ் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியான ‘ராமாயணா’ திரைப்படம் வசூலில் தொடர்ந்து சாதனை படைத்து வருகிறது. பிரம்மாண்ட பொருட்செலவில் உருவான இப்படம், கடந்த நவம்பர் 5-ந்தேதி இந்தியாவில் வெளியானது. வெளியானது முதல் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வரும் இப்படம், உலகளாவிய வசூலில் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது.
‘ராமாயணா’ திரைப்படம் வெளியான 23 நாட்களில் உலகளவில் ரூ.1,790.10 கோடி வசூலித்துள்ளது. இதில் இந்தியாவில் மட்டும் ரூ.1,195.10 கோடியும், வெளிநாடுகளில் ரூ.595 கோடியும் வசூலாகியுள்ளது. இந்தியாவில் ரூ.1,000.55 கோடி நிகர வசூலைப் பெற்றுள்ளது.
இதன் மூலம் எஸ்.எஸ்.ராஜமவுலி இயக்கத்தில் பிரபாஸ் நடிப்பில் வெளியான ‘பாகுபலி 2’ திரைப்படத்தின் உலகளாவிய வாழ்நாள் வசூலான ரூ.1,788.06 கோடியை ‘ராமாயணா’ முறியடித்துள்ளது. இதன்மூலம் உலகளவில் அதிக வசூல் செய்த இந்திய திரைப்படங்களின் பட்டியலில் புதிய இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
மேலும், இந்தியாவில் ரூ.1,000 கோடி நிகர வசூலைக் கடந்த நான்காவது இந்திய திரைப்படம் என்ற பெருமையையும், இந்த சாதனையைப் படைத்த இரண்டாவது இந்தி திரைப்படம் என்ற பெருமையையும் ‘ராமாயணா’ பெற்றுள்ளது.
அடுத்ததாக, ‘புஷ்பா 2’, ‘பாகுபலி 2’ ஆகிய திரைப்படங்களின் வசூல் சாதனைகளையும் கடந்து, உலகளவில் அதிக வசூல் செய்த இந்திய திரைப்படங்களின் பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தைப் பிடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இப்படத்தின் அடுத்தடுத்த வசூல் நிலவரம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.