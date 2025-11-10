ஆஷிகா ரங்கநாத்தின் புதிய படம்... டைட்டில் கிளிம்ப்ஸ் வெளியீடு
இப்படம் அடுத்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு வெளியாக தயாராகி வருகிறது.
சென்னை,
நடிகர் ரவி தேஜா கடைசியாக பானு போகவரபு இயக்கிய மாஸ் ஜதாராவில் நடித்தார். அந்தப் படம் பலரும் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வெற்றி பெறவில்லை, இப்போது அவர் தனது முழு கவனத்தையும் இயக்குனர் கிஷோர் திருமலா இயக்கும் தனது அடுத்த படமான அவரது ஆர்டி76-ல் செலுத்தியுள்ளார்.
இப்படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக ஆஷிகா ரங்கநாத் மற்றும் டிம்பிள் ஹயாதி ஆகியோர் நடிக்கிறார்கள். இந்த படத்தை சுதாகர் செருகுரி தயாரிக்க பீம்ஸ் செசிரோலியோ இசையமைக்கிறார். இப்படம் அடுத்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு வெளியாக தயாராகி வருகிறது.
இந்நிலையில், இப்படத்தின் டைட்டில் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ வெளியாகி உள்ளது. இப்படத்திற்கு ’பாரத மகாசாயுலகு விக்ஞாப்தி’ எனப்பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
