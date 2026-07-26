நாயகன் மீண்டும் வரார்.... புதிய கோஸ்ட் ரைடராகும் ரியான் கோஸ்லிங் - எகிறும் எதிர்பார்ப்பு

சான் டியாகோ,
ஹாலிவுட் நடிகர் ரயான் கோஸ்லிங் நடிப்பில் , மார்வெல் ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில், புதிய ’கோஸ்ட் ரைடர்’ திரைப்படம் உருவாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திரைப்படம் 2028-ஆம் ஆண்டு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்காவின் சான் டியாகோவில் நடைபெற்ற சான் டியாகோ காமிக்-கான் விழாவில், மார்வெல் ஸ்டுடியோஸ் தலைவர் கெவின் பீஜ் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார். 'டெட்பூல் & வோல்வரின்' படத்தை இயக்கிய ஷான் லெவி, இந்தப் படத்தை இயக்கவுள்ளார்.
புதிய 'கோஸ்ட் ரைடர்' திரைப்படம், 'ஜானி பிளேஸ்' என்ற கதாபாத்திரத்தை மையமாகக் கொண்டு உருவாகவுள்ளது. இந்த கதாபாத்திரத்தில் ரயான் கோஸ்லிங் நடிக்கிறார்.
முன்னதாக 2007 மற்றும் 2011-ம் ஆண்டுகளில் வெளியான 'கோஸ்ட் ரைடர்' திரைப்படங்களில் ஹாலிவுட் நடிகர் நிக்கோலஸ் கேஜ் இந்தக் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். தற்போது, மார்வெல் ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில் உருவாகும் புதிய பதிப்பில் முதன்முறையாக ரயான் கோஸ்லிங் 'கோஸ்ட் ரைடர்' ஆக அறிமுகமாகிறார். இது உலகம் முழுவதும் உள்ள மார்வெல் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் ஷான் லெவி மற்றும் ரயான் கோஸ்லிங் கூட்டணியில் உருவாகி வரும் 'ஸ்டார் வார்ஸ்: ஸ்டார்பைட்டர்' (Star Wars: Starfighter) திரைப்படம் 2027 மே 28-ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து, 2028-ல் 'கோஸ்ட் ரைடர்' திரைப்படம் வெளியாகிறது.