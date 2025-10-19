தீபாவளியை வித்தியாசமாகக் கொண்டாடிய சமந்தா...குவியும் பாராட்டு

Samantha celebrated Diwali differently
தினத்தந்தி 19 Oct 2025 7:03 PM IST
சமந்தாவின் தீபாவளி கொண்டாட்ட புகைப்படங்கள் சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.

சென்னை,

நாடு முழுவதும் தீபாவளி கொண்டாட்டங்கள் தொடங்கியுள்ளன. அனைவரும் தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் அன்புக்குரியவர்களுடன் இந்த பண்டிகையைக் கொண்டாடுகிறார்கள்.

இருப்பினும், நடிகை சமந்தா தீபாவளியை வித்தியாசமாகக் கொண்டாடினார். திரைப்படங்களுடன் சேர்ந்து, அவர் சமூக சேவையையும் செய்கிறார். பிரத்யுஷா என்ற தொண்டு நிறுவனத்தை தொடங்கி குழந்தைகளுக்கு இலவச மருத்துவ சேவைகளை வழங்கி வருகிறார்.

சமீபத்தில் 'பிரத்யுஷா' அறக்கட்டளை ஏற்பாடு செய்த தீபாவளி கொண்டாட்டத்தில் சமந்தா பங்கேற்றார். அங்கு சிகிச்சை பெற்று வரும் குழந்தைகளுடன் அவர் பண்டிகையைக் கொண்டாடினார்.

மேலும், அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் பரிசுகளை வழங்கினார். இது தொடர்பான புகைப்படங்களை சமூக ஊடகங்களில் பகிர்ந்து கொண்ட சாம், நேற்று மாலை மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்ததாகக் தெரிவித்தார்.

சமந்தாவின் தீபாவளி கொண்டாட்ட புகைப்படங்கள் சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. அவற்றைப் பார்த்த ரசிகர்களும், நெட்டிசன்களும் சமந்தாவைப் பாராட்டி வருகின்றனர்.

