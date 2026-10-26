‘ஜெயிலர் 2’ படப்பிடிப்பில் சந்தானம்... படத்தில் இடம்பெறாதது ஏன்?

சென்னை,
நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தில் நடிகர் சந்தானம் இடம்பெற்றிருந்தது தொடர்பான வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அவர் நடித்த காட்சிகள் இறுதிப் படத்தொகுப்பில் இடம்பெறாதது ரசிகர்கள் மத்தியில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவான ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் அக்டோபர் 15-ந்தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. இப்படத்தில் மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், ரம்யா கிருஷ்ணன், மிதுன் சக்ரவர்த்தி, எஸ்.ஜே.சூர்யா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், இப்படத்தின் படப்பிடிப்புத் தளத்தில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோ ஒன்று தற்போது வெளியாகியுள்ளது. நடிகை வித்யா பாலனின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தின்போது எடுக்கப்பட்ட அந்த வீடியோவில் ரஜினிகாந்த், இயக்குநர் நெல்சன் மற்றும் படக்குழுவினருடன் நடிகர் சந்தானமும் இடம்பெற்றுள்ளார். இந்த வீடியோவைப் பார்த்த ரசிகர்கள், சந்தானம் ‘ஜெயிலர் 2’ படப்பிடிப்பில் பங்கேற்றிருந்தும், திரையரங்குகளில் வெளியான படத்தில் அவர் இடம்பெறாதது குறித்து கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.
ரஜினிகாந்துடன் சந்தானம் இணைந்து நடித்த காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் நிலையில், அவை இறுதிப் படத்தில் இடம்பெறவில்லை என்பது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இதற்கான காரணம் குறித்து படக்குழுவினர் இதுவரை அதிகாரபூர்வமாக விளக்கம் அளிக்கவில்லை. படத்தின் வேகம் மற்றும் நீளம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் சில காட்சிகள் படத்தொகுப்பின்போது நீக்கப்பட்டிருக்கலாம் என சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்கள் விவாதித்து வருகின்றனர். இருப்பினும், சந்தானத்தின் காட்சிகள் நீக்கப்பட்டதற்கான உறுதியான காரணம் இன்னும் தெரியவில்லை.
ரஜினிகாந்துடன் சந்தானம் இணைந்து நடித்திருந்தால், அவர்களுக்கிடையிலான நகைச்சுவைக் காட்சிகள் ரசிகர்களுக்கு விருந்தாக அமைந்திருக்கும் எனப் பலர் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இதனால், நீக்கப்பட்ட காட்சிகள் வெளியாகுமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் எழுந்துள்ளது. மேலும், எதிர்காலத்தில் ரஜினிகாந்தும் சந்தானமும் மீண்டும் இணைந்து நடிப்பார்களா என்றும் ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.