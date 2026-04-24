சந்தோஷ் நாராயணன் இசையில் தீ பாடிய “வரி வரி” என்ற வீடியோ ஆல்பம் வெளியானது

இலங்கையிலிருந்து வந்தும், தமிழர் பண்பாட்டு வேர்களை கொண்ட பாடகி தீ, தனது தலைமுறையின் மிகவும் தனித்துவமான மற்றும் உலகளவில் கொண்டாடப்படும் குரல்களில் ஒன்றாக உருவெடுத்துள்ளார். இலங்கையில் இருந்து ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரின் படைப்பாற்றல் மிக்க கலைச் சூழலுக்கு சென்ற அவரது பயணம், மரபும் உலகளாவிய தாக்கமும் இணைந்த ஒரு வலிமையான இசை அடையாளத்தை உருவாக்கியுள்ளது.
‘என்ஜாய் என்ஜாமி’ என்ற பண்பாட்டு கீதத்தின் மூலம் பாடகி தீ அபாரமான புகழைப் பெற்றார். உலகளவில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற இந்தப் பாடல் ஐந்து கோடிக்கும் அதிகமான பார்வைகளை கடந்ததுடன், வேர்கள் மற்றும் அடையாளத்தை கொண்டாடும் அதன் உணர்வால் ரசிகர்களின் மனதில் ஆழமாக பதிந்தது. இந்தப் பாடல் இந்திய சுயாதீன இசையை புதிய பரிமாணத்திற்கு கொண்டு சென்றதோடு, பாடகி தீயை உலக இசை வரைபடத்தில் உறுதியாக நிலைநிறுத்தியது.
அவரது கலைத்திறன் பரவலாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. பிலிம் பேர் விருதுகள் உள்ளிட்ட பல மதிப்புமிக்க கௌரவங்களை பெற்றுள்ள அவர், சமகால இசை உலகில் முன்னோடி கலைஞராக தனது நிலையை வலுப்படுத்தியுள்ளார்.மேலும் 'I Wear My Roots Like A Medal w "Can't You Stay A Little Longer'போன்ற சுயாதீன பாடல்கள் மூலம் பாடகி தீ தனது கலை ஆழத்தை தொடர்ந்து விரிவுபடுத்தி வருகிறார். இந்தப் பாடல்கள் உணர்வு, அடையாளம் மற்றும் பரிசோதனையான இசை வடிவங்களை ஒருங்கிணைக்கும் அவரது தனித்துவமான திறனை வெளிப்படுத்துகின்றன.
இந்நிலையில், சுயாதீன பாடலான ‘வரி வரி’ இசை ஆல்ப வீடியோவை கொழும்பில் பாடகி தீ வெளியிட்டுள்ளார். இப்பாடல் சந்தோஷ் நாராயணன் இசையில் விவேக் வரிகளில் பாடகி தீ பாடியுள்ளார்.