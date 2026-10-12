சந்தோஷ் பிரதாப் நடிக்கும் ‘சிக்னல் அட் 11.30’ படத்தின் டீசர் வெளியீடு

சந்தோஷ் பிரதாப், பவ்யா திரிகா நடிக்கும் ‘சிக்னல் அட் 11.30’ படத்தின் டீசரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.
மலர்விழி நடேசன் இயக்கத்தில் சந்தோஷ் பிரதாப் நாயகனாக நடிக்கும் படம் ‘சிக்னல் அட் 11:30’. இந்தப் படத்தில் பவ்யா திரிகா நாயகியாக நடித்துள்ளார். டி.இமான் இசையமைத்துள்ளார். பூஜிதா பொன்னாடா, ஜெயப் பிரகாஷ், முனீஷ்காந்த் உள்பட பலர் நடித்துள்ளனர். இப்படத்தை அலர் ஸ்டூடியோஸ் சார்பில் மலர்விழி நடேசன், டாக்டர் ஷிவானி சுப்பிரமணி தயாரித்துள்ளனர்.
இப்படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் கடந்த பிப்ரவரியில் வெளியானது. “இரவு 11.30 மணிக்கு ஒரு சிக்னலில் கதாநாயகனுக்கு நேரும் எதிர்பாராத சம்பவம் அவனுடைய வாழ்க்கையை எப்படி மாற்றுகிறது என்பது கதை” என்றது படக்குழு.
இந்நிலையில், ‘சிக்னல் அட் 11.30’ படத்தின் டீசரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.