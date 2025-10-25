தங்க நிற உடையில் ஜொலிக்கும் ஷாலினி பாண்டே...புகைப்படங்கள் வைரல்

Shalini Pandey shines in a golden dress...Photos go viral
x
தினத்தந்தி 25 Oct 2025 9:42 AM IST
t-max-icont-min-icon

ஷாலினி பாண்டே, தனுஷின் இட்லி கடை படத்தில் ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருந்தார்.

சென்னை,

அர்ஜுன் ரெட்டி படத்தின் மூலம் பிரபலமானவர் நடிகை ஷாலினி பாண்டே. தமிழ் மற்றும் இந்தி மொழிகளில் நடித்து வரும் அவர் சமீபத்தில் வெளியான தனுஷின் இட்லி கடை படத்தில் ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருந்தார்.

திரையரங்குகளில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற இப்படம் தற்போது நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வருகிற 31-ந் தேதி வெளியாக உள்ளது.

இந்நிலையில், ஷாலினி பாண்டே தனது சமூக ஊடகங்களில் சில புகைப்படங்களை பகிர்ந்துள்ளார். அதில் தங்க நிறத்தில் அவர் அணிந்திருந்த உடை அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது. அந்த புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறன்றன.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X