ஷேன் நிகமின் புதிய திரைப்படம் ஏற்காட்டில் பூஜையுடன் துவக்கம்

ஷாம் சூர்யா இயக்கத்தில் ஷேன் நிகம் நடிக்கும் புதிய திரைப்படம் ஏற்காட்டில் பூஜையுடன் தொடங்கியுள்ளது.
மலையாள நடிகர் ஷேன் நிகம் , தமிழில் ‘மெட்ராஸ்காரன்’ ‘பல்டி’ படங்களில் நடித்துள்ளார். பறவ, கும்பளாங்கி நைட்ஸ், இஷ்க் உள்ளிட்ட மலையாள படங்களில் நடித்துள்ளார்.
ஷேன் நிகம் மீண்டும் தமிழ்ப் படமொன்றில் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார். ட்ரூ ஸ்டோரிஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இப்படத்தை ஷாம் சூர்யா இயக்குகிறார். சத்யராஜ், ஜான் கொக்கன், ஃபர்ஹான் ஃபாசில் உள்ளிட்டோர் நடிக்க படப்பிடிப்பு ஏற்காட்டில் தொடங்கியுள்ளது. இப்படத்திற்கு அஜனீஷ் லோக்நாத் இசையமைக்கிறார்.
இந்நிலையில், நடிகர் ஷேன் நிகமின் புதிய திரைப்படம் ஏற்காட்டில் நடைபெற்ற பாரம்பரிய பூஜையுடன் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கியுள்ளது.
ஷேன் நிகமைப் பொறுத்தவரை, இந்தத் திரைப்படம் அவரது திரைப்பயணத்தில் மற்றுமொரு குறிப்பிடத்தக்க மைல் கல்லாக அமைகிறது. பல்வேறு கதாபாத்திரங்களை நம்பகத்தன்மையுடனும் தீவிரத்துடனும் வெளிப்படுத்தும் திறனுக்காக அறியப்படும் அவர், தொடர்ந்து பல்வேறு திரையுலகங்களில் சுவாரஸ்யமான கூட்டணிகளையும் நம்பிக்கையளிக்கும் கதைக்களங்களையும் தேர்ந்தெடுத்து வருகிறார்.
சத்யராஜ் மற்றும் ஜான் கொக்கன் போன்ற அனுபவமிக்க நடிகர்களுடன் இணைந்து, ஃபர்ஹான் ஃபாசிலுடனும் திரையைப் பகிர்ந்து கொள்வது இந்தப் புதிய திரைப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரிக்கிறது.
‘ரைபிள் கிளப்’ திரைப்படத்தை உருவாக்கிய படக்குழுவிடமிருந்து இப்படம் உருவாகி வருவது எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்கிறது. சுவாரஸ்யமான நட்சத்திரக் கூட்டணி, நம்பிக்கையளிக்கும் தொழில் நுட்பக் குழு மற்றும் புதிய இயக்குநரின் பார்வை ஆகியவற்றுடன், ஷேன் நிகமின் வரவிருக்கும் திரைப்படங்களின் பட்டியலில் இப்படம் சுவாரஸ்யமான படைப்பாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.