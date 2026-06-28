"அந்த மெசேஜை பார்த்ததும் ஷாக் ஆயிட்டேன்" - ஏ.ஆர்.ரகுமானின் செயலால் உறைந்துபோன நடிகை

மும்பை,
பாலிவுட் நடிகை ஷர்வரி, இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமானிடம் இருந்து வந்த ஒரு மெசேஜ் தன்னை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியதாக தெரிவித்துள்ளார்.
பிரபல பாலிவுட் நடிகை ஷர்வரி. இவர் தற்போது 'மேயின் வாபஸ் ஆவுங்கா' என்ற திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார். இயக்குநர் இம்தியாஸ் அலி இயக்கத்தில், ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையில் உருவாகியுள்ள இப்படம் கடந்த 12-ம் தேதி வெளியானது. இந்த படத்தில் ஷர்வரியின் நடிப்புக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் புரமோஷன் நிகழ்ச்சியின்போது, அளித்த ஒரு பேட்டியில், ஏ.ஆர்.ரகுமானுடன் நடந்த மறக்க முடியாத அனுபவத்தை ஷர்வரி பகிர்ந்துகொண்டார்.
அவர் கூறியதாவது:
என்று சிரித்தபடி தெரிவித்தார்.