சினிமா செய்திகள்

சிவராஜ்குமாரின் “வெல்கம் டு வைல்ட் லைப்” படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு

கார்த்​திக் ராஜு இயக்கும் ‘வெல்​கம் டு வைல்டுலைப்’ படத்தில் சிவராஜ்குமார் நடிக்க உள்ளார்.
சிவராஜ்குமாரின் “வெல்கம் டு வைல்ட் லைப்” படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
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‘வெல்​கம் டு வைல்டுலைப்’ படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்​டரை சிவராஜ்கு​மார் மற்​றும் கீதா சிவ ராஜ்கு​மார் இணைந்து வெளி​யிட்​டனர்.

கன்னட திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான சிவராஜ்குமார், 1974-ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘ஸ்ரீனிவாச கல்யாணம்’ திரைப்படத்தின் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமானார். இதுவரை 120-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்துள்ள அவர், தமிழில் ‘ஜெயிலர்’ படத்தின் மூலம் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார். தற்போது ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்திலும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். தமிழில் அபிஷன் ஜீவிந்த் உடன் இணைந்து ஒரு படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

சிவராஜ்குமார் , கார்த்திக் ராஜு இயக்கும் படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார். இந்தப் படத்தின் அறிவிப்பு சிவராஜ்குமார் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வெளியானது. தமிழில், ‘திருடன் போலீஸ்’, ‘உள்​குத்​து’, தெலுங்​கில் ‘நினு வீதனி நீ தானு நேனே’, ‘சிங்​கிள்’ உள்​ளிட்ட படங்​களை இயக்​கிய கார்த்​திக் ராஜு, அடுத்து இயக்​கும் படம் ‘வெல்​கம் டு வைல்டுலைப்’.

இதில் சிவராஜ்கு​மார் ஹீரோ​வாக நடிக்​கிறார். கன்​னடத்​தில் உருவாகும் இப்​படம் தெலுங்​கு, தமிழ், இந்தி மொழிகளில் வெளியாக இருக்​கிறது. இந்த திரைப்படத்தை கேவிகே புரொடக்‌ஷன்ஸ் சார்​பில் குடிபுடி விஜய் குமார் தயாரிக்​கிறார்.

இதன் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்​டரை சிவராஜ்கு​மார் மற்​றும் கீதா சிவ ராஜ்கு​மார் இணைந்து வெளி​யிட்​டனர். இந்த போஸ்டரில் சிவராஜ்குமார் இதுவரை இல்லாத புதிய தோற்றத்தில், இளமையான கெட்டப்பில் காட்சியளிக்கிறார். ஒரு கையில் கேமராவையும், மற்றொரு கையில் சிங்கக் குட்டியையும் ஏந்தியிருக்கும் அவரது தோற்றம் ரசிகர்களின் கவனத்தை வெகுவாக ஈர்த்துள்ளது. இப்படத்தின் மற்ற நடிகர், நடிகைகள், தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் மற்றும் படப்பிடிப்பு தொடக்கம் குறித்து விரைவில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என்று படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

Shivarajkumar
Welcome to Wild Life
director Caarthick Raju
சிவராஜ்கு​மார்
வெல்கம் டு வைல்ட் லைப்
இயக்குநர் கார்த்திக் ராஜு
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Daily Thanthi
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