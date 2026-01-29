சினிமா செய்திகள்

“மவுனமே வலு​வான உரையாடல்” - “காந்தி டாக்ஸ்” பற்றி விஜய் சேதுபதி

விஜய் சேதுப​தி, அரவிந்த்​சாமி, அதிதி ராவ் நடித்​துள்ள ‘காந்தி டாக்ஸ்’ படம் நாளை வெளியாகிறது.
“மவுனமே வலு​வான உரையாடல்” - “காந்தி டாக்ஸ்” பற்றி விஜய் சேதுபதி
Published on

உரையாடல் இல்லாமல் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவது சினிமாவில் மிகப்பெரிய சவாலான முயற்சியாக கருதப்படுகிறது. அதனால் ஊமைப் படங்கள் அரிதாகவே திரைக்கு வருகின்றன. இந்த வகை படங்களை வெற்றிகரமாக கையாள முடியும் என்பது சில இயக்குநர்களுக்கே சாத்தியமாகியுள்ளது. அந்த வரிசையில், இயக்குநர் கிஷோர் பாண்டுரங் பலேகர் தனது ‘காந்தி டாக்ஸ்’ மூலம் நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு ஊமைப் படங்களின் அனுபவத்தை மீண்டும் ரசிகர்களுக்கு அளிக்க உள்ளார்.

விஜய் சேதுப​தி, அரவிந்த்​சாமி, அதிதி ராவ் ஹைதா​ரி, சித்தார்த் ஜாதவ் உள்பட பலர் நடித்​துள்ள படம், ‘காந்தி டாக்ஸ்’. ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையமைத்​துள்ள இந்​தப் படத்தை மராத்தி இயக்குநர் கிஷோர் பாண்​டுரங் பெலெகர் இயக்​கி​யுள்​ளார். ஜீ ஸ்டூடியோஸ் வழங்​கும் இப்படம் மவுன படமாக உரு​வாகி ​உள்ளது.

இந்​தி, தமிழ், தெலுங்கு உட்பட பல்​வேறு மொழிகளில் வெளியாகும் இப்​படத்​தின் மேக்​கிங் வீடியோ ஏற்​கெனவே வெளியாகி வரவேற்​பைப் பெற்​றது. நாளை வெளி​யாகும் இப்​படத்தின் டிரெய்​லர் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

இப்​படம் குறித்து விஜய் சேதுபதி கூறும்​போது, “வார்த்​தைகள் இன்றி உணர்ச்​சிகளை வெளிப்​படுத்த வேண்​டும் என்ற சவாலை ‘காந்தி டாக்​ஸ்’ எனக்கு அளித்​தது. மவுனமே மிக வலு​வான உரை​யாடலாக மாறும் அரிய படம் இது” என்​றார்.

அதிதி ராவ் கூறும்​போது, “வார்த்தைகளை விட உணர்​வு​கள்​தான் இதில் என்னை அதி​கம் நெகிழ வைத்தது. மவுன​மும், நுணுக்​க​மான உணர்​வுகளும் ஒன்றோடொன்று அழகாக இப்படத்தில் இணைந்துள்ளன” என்றார்.

cinema News
Actor Vijay Sethupathi
அதிதி ராவ்
Aditi Rao
Arvind Swamy
GANDHI TALKS
விஜய் சேதுப​தி
அரவிந்த்​சாமி

Related Stories

No stories found.
X

Dailythanthi
www.dailythanthi.com