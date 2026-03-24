“யூத்” படக்குழுவினரை நேரில் வாழ்த்திய சிம்பு

பள்ளி மாணவர்களின் கதையை மையப்படுத்தி வெளியான ‘யூத்’ படம் 4 நாட்களில் ரூ.28 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
‘அம்பாசமுத்திரம் அம்பானி’, ‘நெடுஞ்சாலை’ படங்களின் மூலம் குழந்தை நட்சத்திரமாக தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் நடிகர் கென் கருணாஸ். அதனை தொடர்ந்து ‘அசுரன்’, ‘விடுதலை 2’, ‘வாத்தி’ உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து மக்களின் கவனத்தை பெற்றார்.

இவர் தற்போது ‘யூத்’ என்ற படத்தை இயக்கியும் நடித்தும் உள்ளார். பார்வதா என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்துடன் ஸ்ட்ரீட் பாய்ஸ் ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனம் இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ்குமார் இசையமைத்துள்ளார். ‘சிறை’ படம் மூலம் பாராட்டுகளை பெற்ற அனிஷ்மா, மீனாட்சி தினேஷ், பிரியன்ஷி யாதவ், சுராஜ் வெஞ்சரமூ ஆகியோர் இப்படத்தில் கதாநாயகிகளாக நடித்துள்ளனர்.

‘யூத்’ படம் கடந்த 19ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. பள்ளி மாணவர்களின் கதையை மையப்படுத்திய இந்த படம் வெளியான முதல் நாளிலிருந்தே மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. இளைஞர்களை கவரும் வகையில் அமைந்துள்ள இப்படம் முதல் நாளில் இருந்தே வசூலில் பட்டையை கிளப்பி வருகிறது. 4 நாட்களில் ‘யூத்’ திரைப்படம் உலகளவில் ரூ.28.3 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில், நடிகர் சிம்பு, கென் மற்றும் யூத் குழுவினரை நேரில் அழைத்து பாராட்டியுள்ளார். ‘யூத்’ திரைப்படத்தில் நடிகர் கென், சிம்பு ரசிகராக நடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. முன்னதாக, பதிவொன்றை வெளியிட்டு சிறந்த திரைப்படம் எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார். தற்போது, இச்சந்திப்பின் புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் கவனம் பெற்று வருகிறது.

