சிவகுமாரின் 85-ஆவது பிறந்தநாள்: அப்பாவை வாழ்த்திய நடிகர் கார்த்தி

நடிகர் சிவகுமாரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நடிகர் கார்த்தி வாழ்த்துகளைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
தமிழ் திரையுலகில் ஆரோக்கியமான உடல்நலனாலும் யோகா மற்றும் சீரான வாழ்வியலாலும் என்றும் இளமையோடு திகழ்ந்து ‘மார்க்கண்டேய நடிகன்’ என்று ரசிகர்களால் அன்போடு அழைக்கப்படும் நடிகர் சிவகுமார் இன்று தனது 85-வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடுகிறார்.
1965-இல் ‘காக்கும் கரங்கள்’ திரைப்படம் மூலம் நடிகராக அறிமுகமானவர், 'சரஸ்வதி சபதம்', 'கந்தன் கருணை', 'சிந்து பைரவி', 'ரோசாப்பூ ரவிக்கைக்காரி' 'சேது’ உள்ளிட்ட 190-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் முன்னணி கதாநாயகனாகவும் பன்முகக் கதாபாத்திரங்களிலும் நடித்து பல மாநில மற்றும் பிலிம்பேர் விருதுகளை வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். திரையுலகிற்கு அப்பால் ஒரு மிகச்சிறந்த ஓவியராகவும், ‘ராமாயணம்’, ‘மகாபாரதம்’ போன்ற இதிகாசங்களை மேடைகளில் உணர்ச்சிப்பூர்வமாகப் பேசி சிறந்த சொற்பொழிவாளராகவும் திகழ்கிறார்.
1979 ஆம் ஆண்டு சிவகுமாரின் 100-வது திரைப்படமான ‘ரோசாப்பூ ரவிக்கைக்காரி’ படத்திற்காகப் பெற்ற முழுச் சம்பளமான ரூ.25,000-ஐ வங்கியில் முதலீடு செய்து, அதன் வட்டித் தொகையைக் கொண்டு மாணவர்களுக்கு உதவும் நோக்கில் சிவகுமார் கல்வி அறக்கட்டளை தொடங்கப்பட்டது. தற்போது, 47 ஆண்டுகளாக இது செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், நடிகர் சிவகுமார் இன்று தன் 85-வது பிறந்த நாளைக் கொண்டாடுகிறார். தமிழ்த் திரையுலகினர் பலரும் இவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், நடிகரும் சிவகுமாரின் இளைய மகனுமான கார்த்தி, “இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் அப்பா! உங்களின் ஒழுக்கம், நேர்மை, கனிவு, அறிவு மற்றும் நீங்கள் வாழும் கண்ணியமான வாழ்க்கை முறை அனைத்துமே எல்லா வகையிலும் ஒரு பொன்னான முன்மாதிரியாகத் திகழ்கின்றன.” என வாழ்த்து கூறியுள்ளார்.