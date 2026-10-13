“சில நேரங்களில் அது நான்தானா என்றே தெரியவில்லை” - ஏஐ தொழில்நுட்பம் குறித்து ஸ்ரேயா சரண் கவலை

சென்னை,
தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியைத் தவறாகப் பயன்படுத்தி பெண்களின் தனியுரிமையையும் கண்ணியத்தையும் பாதிக்கக் கூடாது என்று ஸ்ரேயா சரண் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் பல வெற்றிப் படங்களில் நடித்தவர் நடிகை ஸ்ரேயா சரண். தமிழில் ‘சிவாஜி’, ‘அழகிய தமிழ் மகன்’, ‘கந்தசாமி’, ‘குட்டி’ உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து ரசிகர்களிடையே பிரபலமானார். திருமணத்துக்குப் பிறகு சில ஆண்டுகள் படங்களில் நடிப்பதைக் குறைத்திருந்த அவர், தற்போது மீண்டும் திரைப்படங்களில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.
இந்த நிலையில், நேர்காணல் ஒன்றில் பங்கேற்ற ஸ்ரேயா சரண், செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) தொழில்நுட்பத்தைத் தவறாகப் பயன்படுத்தி பெண்களின் புகைப்படங்களை ஆபாசமாக மாற்றிப் பரப்புவது குறித்து தனது கவலையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் பேசுகையில், “சில நேரங்களில் அது நான்தானா என்றே தெரியவில்லை” என்று குறிப்பிட்டார். மேலும், ஏஐ தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்திப் பெண்களின் புகைப்படங்களை ஆபாசமாக மாற்றிப் பரப்புவது மிகவும் கவலைக்குரிய விஷயம் என்றும் தெரிவித்தார்.
தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியைத் தவறாகப் பயன்படுத்தி பெண்களின் தனியுரிமையையும் கண்ணியத்தையும் பாதிக்கக் கூடாது என்று ஸ்ரேயா சரண் வலியுறுத்தியுள்ளார். ஏஐ மூலம் உருவாக்கப்படும் போலிப் புகைப்படங்கள் உண்மையானவை போலவே இருப்பதால், அவற்றை அடையாளம் காண்பதும் கடினமாக இருப்பதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
ஏஐ தொழில்நுட்பத்தின் தவறான பயன்பாடு பெண்களுக்கு ஏற்படுத்தும் பாதிப்புகள் குறித்து ஸ்ரேயா சரண் தெரிவித்துள்ள கருத்துகள் கவனம் பெற்றுள்ளன.