சூரி கதாநாயகனாக நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் அறிவிப்பு

‘இன்று நேற்று நாளை’, ‘அயலான்’ ஆகிய படங்களை தொடர்ந்து ஆர் ரவிக்குமார் இயக்கும் புதிய திரைப்படத்தில் சூரி கதாநாயகனாக நடிக்க உள்ளார்
‘வெண்ணிலா கபடிக்குழு’ படத்தின் மூலம், நடிகர் சூரி காமெடி நடிகராக உயர்ந்தார். விஜய்யின் ஜில்லா, அஜித்தின் வேதாளம், ரஜினியின் அண்ணாத்தே, சிவகார்த்திகேயன் உள்ளிட்டோரின் படங்களிலும் முக்கிய வேடங்களில் நடித்து அசத்தினார்.

வெற்றிமாறனின் ‘விடுதலை’ திரைப்படத்தின் மூலம், கதாநாயகனான சூரி, அதன்பிறகு கருடன், கொட்டுக்காளி ஆகிய படங்களிலும் பிரசாந்த் பாண்டியராஜ் இயக்கத்தில் ‘மாமன்’ படத்தில் நடித்திருந்தார். இவர் நடித்த படங்கள் அனைத்தும் வணிக ரீதியான வெற்றிகளைப் பதிவு செய்தன. ‘கருடன்’ மற்றும் ‘மாமன்’ நல்ல வசூலை ஈட்டின. தமிழ் சினிமாவில் ஆரம்பத்தில் காமெடி கதாபாத்திரங்களில் மட்டுமே நடித்து தற்போது கதாநாயகனாக உயர்ந்துள்ளார். தற்போது, மதிமாறன் புகழேந்தி இயக்கத்தில் ‘மண்டாட்டி’படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார்.

இந்நிலையில் சூரி கதாநாயகனாக நடிக்கும் 7-வது படத்தை மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இந்தப் படத்தை ‘நேற்று இன்று நாளை’, ‘அயலான்’ ஆகிய படங்களை இயக்கிய ஆர்.ரவிக்குமார் இயக்குகிறார். இந்தப் படத்தின் அறிவிப்பு போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

