சூரியின் “மண்டாடி” படத்தின் ரிலீஸ் அப்டேட்
தினத்தந்தி 3 Jan 2026 5:29 PM IST
ரூ.75 கோடி செல​வில் உரு​வாகி​யுள்ள ‘மண்டாடி’ படம், சூரி​யின் நடிப்​பில் முதல் பிரம்​மாண்​டப் படமாக இருக்​கும் என்று தயாரிப்​பு தரப்​பில் தெரிவிக்​கப்​பட்​டுள்​ளது.

சென்னை,

தமிழ் சினிமாவில் ஆரம்பத்தில் காமெடி கதாபாத்திரங்களில் மட்டுமே நடித்து தற்போது கதாநாயகனாக உயர்ந்துள்ளவர் நடிகர் சூரி. மதிமாறன் புகழேந்தி இயக்கத்தில் ‘மண்டாடி’ படத்தில் சூரி நடித்து வருகிறார். எல்ரட் குமாரின் ஆர்.எஸ். இன்போ நிறுவனம் தயாரிக்கும் இப்படத்தில் மகிமா நம்பியார் கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். இப்படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். இதில் தெலுங்கு நடிகர் சுஹால், சத்​ய​ராஜ், ரவீந்​திரா விஜய், அச்​யுத் குமார், சாச்​சனா நமி​தாஸ் ஆகியோர் முக்​கிய கதா​பாத்​திரங்​களில் நடிக்​கின்​றனர்.

‘மண்டாடி’ படம், படகுப் ​பந்தயத்தை மைய​மாகக் கொண்டு உரு​வாகிறது. இப்படம் தமிழ், தெலுங்​கு, இந்தி மொழிகளில் உரு​வாகிறது. ரூ.75 கோடி செல​வில் உரு​வாகி​யுள்ள இந்த படம், சூரி​யின் நடிப்​பில் முதல் பிரம்​மாண்​டப் படமாக இருக்​கும் என்று தயாரிப்​புத் தரப்​பில் தெரிவிக்​கப்​பட்​டுள்​ளது.

இந்​நிலை​யில் இப்படம் வரும் கோடைவிடுமுறையில் வெளி​யாக இருப்​ப​தாகப் படக்​குழு தெரி​வித்​துள்ளது. படத்​தில் இடம்​பெறும் படகு ​பந்தய காட்​சிகள், இது​வரை காணாத புதிய திரை அனுபவத்தை வழங்​கும் வகை​யில் வடிவ​மைக்​கப்​பட்​டுள்​ளன. இந்​தக் காட்​சிகள் தத்​ரூப​மாக​வும், எதார்த்​த​மாக​வும் திரை​யில் கொண்​டு​வர, சர்​வ​தேச ஆக்சன் நிபுணர்​களு​டன் இணைந்து படக்​குழு பணி​யாற்​றி​யுள்​ளது. பிரபல ஸ்டன்ட் இயக்​குநர் பீட்​டர் ஹெய்ன் சண்​டைக் காட்​சிகளை அமைத்​துள்​ளார். சுமார் 60 நாட்​கள் இந்​தப் படத்​துக்​காக அவர் பணி​யாற்​றியுள்​ளார்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

