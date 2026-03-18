’ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே’ பட டிரெய்லர் வெளியீடு... திரைக்கு வருவது எப்போது?

சென்னை,
பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ‘ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே’ திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த படம் ஜூலை 31 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியாகிறது.
ஸ்பைடர் மேன் முதல் பாகமான 'ஸ்பைடர் மேன்: ஹேம் கம்மிங்' கில் டாம் ஹாலண்ட் கதாநாயகனாக நடித்திருந்தார், அதனைத்தொடர்ந்து, 'ஸ்பைடர் மேன் பார் பிரம் ஹேம்' படமும், கடைசியாக 3-வது பாகமாக 'ஸ்பைடர் மேன் நோ வே ஹேம்' படமும் வெளியாகின. இந்த 3 பாகங்களையும் ஜான் வாட்ஸ் இயக்கி இருந்தார்.
இதனையடுத்து 4-வது பாகமான 'ஸ்பைடர்மேன் பிராண்ட் நியூ டே' உருவாகி இருக்கிறது. இதனை டெஸ்டின் டேனியல் இயக்கி உள்ளார். இப்படத்தில் ஸெண்டயா, ஜேக்கப் பேட்டலோன், சாடி சிங், லிஸா காலோன் உள்பட பலர் நடித்துள்ளனர்.