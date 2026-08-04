சூப்பர்மேனையும் முந்திய ஸ்பைடர்மேன்... வசூலில் சரவெடி

டிசி ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான 'சூப்பர்மேன்' மற்றும் 'சூப்பர்கேர்ள்' ஆகிய இரண்டு திரைப்படங்களின் உலகளாவிய மொத்த வசூலையும், 'ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' வெறும் நான்கு நாட்களிலேயே முந்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
கொலம்பியா பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில், இயக்குநர் டெஸ்டின் டேனியல் கிரிட்டோன் இயக்கத்தில் உருவான 'ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' திரைப்படம், கடந்த ஜூலை 31-ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் பிரமாண்டமாக வெளியானது. டாம் ஹாலண்ட் மற்றும் ஜெண்டாயா நடித்துள்ள இந்த திரைப்படம், வெளியான முதல் நாளிலிருந்தே ரசிகர்களிடம் அமோக வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
2021-ஆம் ஆண்டு வெளியான 'ஸ்பைடர்மேன்: நோ வே ஹோம்' திரைப்படத்திற்குப் பிறகு, சுமார் ஐந்து ஆண்டுகள் இடைவெளியில் வெளியாகியுள்ள இந்த திரைப்படம், மார்வெல் சினிமாட்டிக் யுனிவர்ஸின் 38-வது படமாகவும், 'ஸ்பைடர்மேன்' தொடரின் நான்காவது படமாகவும் உருவாகியுள்ளது. புதிய வில்லன்கள், பிரம்மாண்டமான விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ், அதிரடியான சண்டைக் காட்சிகள் மற்றும் உணர்வுபூர்வமான கதைக்களம் ஆகியவை ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளன.
இந்தியாவில் வெளியான முதல் நாளிலேயே சுமார் ரூ.72 கோடி மொத்த வசூலை ஈட்டிய 'ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே', இந்தியாவில் ஹாலிவுட் திரைப்படங்களின் அதிக முதல் நாள் வசூல் என்ற சாதனையை வைத்திருந்த 'அவெஞ்சர்ஸ்: எண்ட்கேம்' படத்தின் சாதனையை முறியடித்துள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, இயக்குநர் கிறிஸ்டோபர் நோலன் இயக்கத்தில் வெளியான 'தி ஒடிசி' திரைப்படம் இந்தியாவில் இதுவரை ஈட்டிய மொத்த வசூலையும், 'ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' வெறும் மூன்று நாட்களிலேயே கடந்துவிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
மேலும், டிசி ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான 'சூப்பர்மேன்' மற்றும் 'சூப்பர்கேர்ள்' ஆகிய இரண்டு திரைப்படங்களின் உலகளாவிய மொத்த வசூலையும், 'ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' வெறும் நான்கு நாட்களிலேயே முந்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
தகவல்களின்படி, 'சூப்பர்மேன்' மற்றும் 'சூப்பர்கேர்ள்' ஆகிய இரண்டு படங்களும் சேர்த்து சுமார் ரூ.7,100 கோடி வசூல் செய்த நிலையில், 'ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' திரைப்படம் தற்போது ரூ.8,000 கோடிக்கும் மேல் உலகளவில் வசூல் செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. வெளியான சில நாட்களிலேயே உலகம் முழுவதும் வசூல் வேட்டையை நடத்தி வரும் 'ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே', அடுத்த சில நாட்களில் மேலும் பல பாக்ஸ் ஆபிஸ் சாதனைகளை முறியடிக்கும் என திரையுலக வட்டாரங்கள் எதிர்பார்க்கின்றன.