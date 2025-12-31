"ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ் சீசன் 5" - கடைசி எபிசோடின் டிரெய்லர் வெளியீடு
"ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ் சீசன் 5"-ன் கடைசி எபிசோடு நாளை வெளியாக உள்ளது.
சென்னை,
உலகம் முழுவதும் உள்ள ரசிகர்களால் மிகவும் விரும்பிப்பார்க்கப்படும் வெப் தொடர்களில் ஒன்று 'ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ்'. இதன் முதல் சீசன் கடந்த 2016-ம் ஆண்டு நெட்பிளிக்ஸ் ஓ.டி.டி தளத்தில் வெளியானது.
இந்த தொடர் உலகளவில் பார்வையாளர்களின் இதயங்களை வென்றதைத்தொடர்ந்து, அடுத்தடுத்த சீசன்கள் வெளியாகின. இதுவரை 4 முழு சீசன்கள் வெளியாகி உள்ளன. கடந்த நவம்பர் மாதம் டான் டிராட்சன்பெர்க் இயக்கிய 5-வது சீசனின் முதல் பாகத்தில் முதல் 4 எபிசோட்டுகள் வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றன.
அதனை தொடர்ந்து இன்று 'ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ்' கடைசி சீசனின் 2வது பாகத்தின் 5,6,7 ஆகிய 3 எபிசோட்டுகள் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றன. இதனையடுத்து கடைசி எபிசோடான 8வது எபிசோடு நாளை புத்தாண்டு பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாக உள்ளது. அதனை முன்னிட்டு கடைசி எபிசோடின் டிரெய்லர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
