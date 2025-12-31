6 ஆண்டுக்குப்பின் படம் இயக்க வரும் ’சூப்பர் டீலக்ஸ்’ இயக்குனர்
’சூப்பர் டீலக்ஸ்’ படத்துக்காக சிறந்த துணை நடிகருக்கான தேசிய விருதினை விஜய் சேதுபதி வென்றார்.
சென்னை,
இயக்குனர் தியாகராஜன் குமாரராஜா, 6 ஆண்டுகளுக்குப்பின் மீண்டும் படம் இயக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கடைசியாக ’சூப்பர் டீலக்ஸ்’ படத்தை எடுத்த அவர், தனது அடுத்த படத்திற்கான திரைக்கதையை எழுதி முடித்துவிட்டதாக தெரிகிறது.
இதிலும், விஜய் சேதுபதியே கதாநாயகனாக நடிக்க இருப்பதாகவும் , படப்பிடிப்பு அடுத்தாண்டு பிப்ரவரியில் துவங்க உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
தியாகராஜன் குமாரராஜா இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி, பகத் பாசில், சமந்தா உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் வெளியான படம் ‘சூப்பர் டீலக்ஸ்’. 2019-ம் ஆண்டு வெளியான இப்படம் விமர்சன ரீதியாக கொண்டாடப்பட்டது. இப்படத்துக்காக சிறந்த துணை நடிகருக்கான தேசிய விருதினையும் வென்றார் விஜய் சேதுபதி. அதற்குப் பிறகு தியாகராஜன் குமாரராஜா எந்தவொரு படத்தினையும் இயக்காமல் உள்ளார்.
