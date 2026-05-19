சூர்யாவுக்கு 'கருப்பு' ... விக்ரமுக்கு எது? - கம்பேக்கிற்காக காத்திருக்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை,
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நட்சத்திரமான சூர்யா நடிப்பில் வெளியான 'கருப்பு' திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபீஸில் சாதனைகளைப் படைத்து வருகிறது. ரிலீசான மூன்றே நாட்களில் உலகளவில் ரூ.147 கோடிக்கு மேல் வசூல் அள்ளி சாதனை படைத்துள்ளது.
சூர்யாவின் இந்த வெற்றியைத் தொடர்ந்து, ஒட்டுமொத்த தென்னிந்திய திரையுலகமே மற்றொரு நடிகரான விக்ரமின் கம்பேக்கிற்காக தற்போது ஆவலோடு காத்துக்கொண்டிருக்கிறது.
சங்கர் இயக்கத்தில் வெளியான 'அந்நியன்' போன்ற இண்டஸ்ட்ரி ஹிட் படங்களைத் தவிர, தமிழக பாக்ஸ் ஆபீஸில் பல கமர்ஷியல் ஹிட்டுகளையும், பிரமாண்ட வசூல் சாதனைகளையும் படைத்த நீண்ட கால சாதனைப் பட்டியல் விக்ரமிடம் உள்ளது.
மீண்டும் சங்கர் இயக்கத்தில் வெளியான 'ஐ' திரைப்படம் மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் பெற்றபோதிலும், இறுதியில் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை. இருப்பினும், விக்ரமின் படங்களுக்கு இப்போதும் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது.
அவர் தேர்ந்தெடுத்து நடிக்கும் வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களுக்கு, சரியான கமர்ஷியல் திரைக்கதை மட்டும் அமைந்துவிட்டால், பாக்ஸ் ஆபீஸில் யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் வசூல் சுனாமியை அவரால் உருவாக்க முடியும்.
சூர்யாவின் 'கருப்பு' திரைப்படத்தைப் போலவே, விக்ரமும் விரைவில் ஒரு பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் கொடுத்து இந்திய சினிமாவையே அதிர வைக்க வேண்டும் என்பதே தற்போதைய சினிமா வட்டாரங்களின் மற்றும் ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.