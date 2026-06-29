சினிமா செய்திகள்

நீண்ட இடைவெளிக்கு பின் மீண்டும் மைக் பிடித்த சூர்யா.. உற்சாகத்தில் ரசிகர்கள்

ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையில், சூர்யா குரலில் புதிய பாடல் தயாராகி வருகிறது.
நீண்ட இடைவெளிக்கு பின் மீண்டும் மைக் பிடித்த சூர்யா.. உற்சாகத்தில் ரசிகர்கள்
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சென்னை,

ஆர்.ஜே. பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்த ‘கருப்பு’ திரைப்படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து, ‘வாத்தி’, ‘லக்கி பாஸ்கர்’ உள்ளிட்ட வெற்றிப் படங்களை இயக்கிய வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படத்தில் சூர்யா நடித்துள்ளார்.

சூர்யாவின் 46-வது திரைப்படமாக உருவாகியுள்ள இப்படத்தை நாக வம்சி தயாரித்துள்ளார். இதில் மமிதா பைஜு கதாநாயகியாக நடித்துள்ள நிலையில், ராதிகா சரத்குமார், ரவீனா டாண்டன், பவானி ஸ்ரீ உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

ஆகஸ்ட் 14-ல் திரைக்கு வரும் ‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’

ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ள இப்படத்திற்கு நிமிஷ் ரவி ஒளிப்பதிவும், நவின் நூலி படத்தொகுப்பும் செய்துள்ளனர். சமீபத்தில் வெளியான படத்தின் முன்னோட்டம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. இந்த நிலையில், ‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 14-ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

சூர்யா கையில் மைக்

இதற்கிடையில் இந்த படத்திலிருந்து ‘பட்டாம்பூச்சி’ என்ற பாடல் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. அதனை தொடர்ந்து இந்த படத்தின் அடுத்த பாடல் தயாராகி வருகிறது. இந்த பாடலை நடிகர் சூர்யா படுகிறார். "அஞ்சான்" படத்திற்கு பிறகு "விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்" திரைப்படத்தில் பாடல் ஒன்றை பாடுகிறார் நடிகர் சூர்யா. கென் கருணாஸ் வரிகளில், ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையில், சூர்யா குரலில் உருவாகும் இந்த பாடல் எப்போது வெளியாகும் என ரசிகர்கள் ஆவலோடு காத்திருக்கின்றனர்.

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Daily Thanthi
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