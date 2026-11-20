சென்னை,
நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியான ‘சீன்’ திரைப்படம், தமிழகத்தில் மட்டும் ரூ.100 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளது.
மலையாளத்தில் ‘ஆவேஷம்’, ‘ரோமன்சம்’ உள்ளிட்ட வெற்றிப் படங்களை இயக்கிய ஜித்து மாதவன், ‘சீன்’ திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் திரையுலகில் இயக்குநராக அறிமுகமாகியுள்ளார். சூர்யா மற்றும் ஜோதிகாவின் 2டி என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனம், ழகரம் ஸ்டூடியோஸ் நிறுவனத்துடன் இணைந்து இப்படத்தைத் தயாரித்துள்ளது. சுஷின் ஷ்யாம் இசையமைத்துள்ளார்.
இப்படத்தில் சூர்யா போலீஸ் அதிகாரியாக நடித்துள்ளார். நஸ்ரியா, நஸ்லென், ஆனந்தராஜ், லால் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். கடந்த நவம்பர் 6-ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு இப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியானது.
வெளியான முதல் நாளிலிருந்தே ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வரும் ‘சீன்’ திரைப்படம், தற்போது தமிழகத்தில் மட்டும் ரூ.100 கோடி வசூலைக் கடந்துள்ளது. இரண்டு வாரங்களில் இந்த வசூல் சாதனையைப் படைத்திருப்பது படக்குழுவினருக்கும், சூர்யா ரசிகர்களுக்கும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழகத்தில் மட்டுமின்றி, பிற மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளிலும் இப்படத்திற்கு வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. இதுவரை உலகளவில் ரூ.280 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த வார இறுதிக்குள் உலகளாவிய வசூல் ரூ.300 கோடியை நெருங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து திரையரங்குகளில் ரசிகர்கள் ஆர்வம் காட்டி வருவதால், வரும் நாட்களில் படத்தின் வசூல் மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.