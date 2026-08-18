சினிமா செய்திகள்

4 நாட்களில் ரூ 150 கோடி வசூலித்த சூர்யாவின் “விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்”

சூர்யாவின் ‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படம் கடந்த ஆகஸ்ட் 14-ந்தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.
4 நாட்களில் ரூ 150 கோடி வசூலித்த சூர்யாவின் “விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்”
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வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் சூர்யா, மமிதா பைஜு, ராதிகா உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியான ‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படம் 4 நாட்களில் ரூ 150 கோடி வசூலித்துள்ளது.

வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படத்தில் சூர்யா நடித்துள்ளார். சூர்யாவின் 46-வது திரைப்படமாக உருவாகியுள்ள இந்த படத்தை நாக வம்சி தயாரித்துள்ளார். இதில் மமிதா பைஜு கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். ராதிகா சரத்குமார், ரவீனா டாண்டன், பவானி ஸ்ரீ உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

பாடல்கள் வைரலானது

ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ள இந்த படத்துக்கு நிமிஷ் ரவி ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். ‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படம் கடந்த ஆகஸ்ட் 14-ந்தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. சமீபத்தில் இந்த படத்தின் முதல் பாடல் ‘பட்டாம்பூச்சி’ வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. நடிகர் கென் எழுதிய ‘வெட்டிங் சாங்’ பாடலை சூர்யா பாட, ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.

தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு ரசிகர்களிடம் நல்ல குடும்பத் திரைப்படம் என்ற விமர்சனங்களை பெற்று வருவதால் இப்படமும் சூர்யாவுக்கு வெற்றிப்படமாக அமையவுள்ளது.

படத்தின் வசூல் அறிவிப்பு

இந்நிலையில், ‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படம் 4 நாட்களில் ரூ 150 கோடி வசூலித்துள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

இந்தியாவிலேயே 30 லட்சத்திற்கும் அதிகமான டிக்கெட்கள் விற்கப்பட்டுள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது. இத்திரைப்படம் அமெரிக்காவில் 1.6 மில்லியன் டாலருக்கும் (ரூ. 15 கோடி) அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்காவில் விரைவாக 1 மில்லியன் டாலர்களைக் கடந்த முதல் சூர்யா திரைப்படம் என்ற சாதனையையும் படைத்தது. ஐரோப்பாவிலும் நல்ல வசூலையே அடைந்துள்ளது.

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Daily Thanthi
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