தவறான கோணங்களில் புகைப்படம் எடுப்பதா?- 'காந்தாரா' நடிகைகள் ஆதங்கம்

‘காந்தாரா’ படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற நடிகைகளான ருக்மணி வசந்த் மற்றும் சப்தமி கவுடா, சமீபத்தில் சில புகைப்படக்காரர்கள் தவறான கோணங்களில் படம் எடுப்பதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். பொதுநிகழ்ச்சிகள் மற்றும் சினிமா விழாக்களில் கலந்துகொள்ளும் போது, தவறான கோணங்களில் புகைப்படங்கள் எடுக்கப்படுவது வருத்தமளிப்பதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து நடிகைகள் ருக்மணி வசந்த் மற்றும் சப்தமி கவுடா ஆகியோர் தங்களின் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "திரைப்படத் துறையில் உள்ள பெண்களாக, தொடர்ச்சியான இந்த பிரச்சினையை எதிர்கொள்வதில் நாங்கள் ஒன்றுபட்டுள்ளோம்.
பொது நிகழ்வுகளில் பெண் நடிகைகளின் வீடியோக்கள் மற்றும் புகைப்படங்கள் மீண்டும் மீண்டும் தவறான கோணங்களில் படம் பிடிக்கப்பட்டு பரப்பப்படுகின்றன. தேவையற்ற ஜூம்-இன்கள் எங்கள் திறமையையும் கலைப்பணியையும் விட எங்கள் உடலை மையமாகக் கொண்டுள்ளன. சிலரால் மேற்கொள்ளப்படும் இந்த நடத்தை அவமரியாதைக்குரியது மற்றும் முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. நாங்கள் எங்கள் கைவினைக்கும், எங்கள் சினிமாவிற்கும் இங்கே இருக்கிறோம்.
வேண்டுமென்றே செய்யப்படும் ஜூம்-இன்கள் மற்றும் பொருத்தமற்ற கோணங்களை நாம் தெளிவாகக் கண்டிக்கிறோம். இவை கண்ணியத்தின் வெளிப்படையான மீறல்கள்; அவற்றை இயல்பாக்கவோ அல்லது பொறுத்துக்கொள்ளவோ முடியாது.
நிகழ்வுகளை பதிவு செய்பவர்கள் தொழில்முறை நெறிமுறைகள், அடிப்படை மரியாதை மற்றும் கண்ணியத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம்.
இந்த எல்லையை நிர்ணயிப்பதில் நாங்கள் ஒன்றுபட்டுள்ளோம். இதுபோன்ற அனுபவத்தை சந்தித்த ஒவ்வொரு பெண்ணுடனும் நாங்கள் ஒற்றுமையுடன் நிற்கிறோம். மரியாதை கோருவதில் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்ந்து ஆதரவளிப்போம்." என்று பதிவிட்டுள்ளனர்.