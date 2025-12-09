வி.சாந்தாராம் ‘பயோபிக்’ - ஜெயஸ்ரீயாக தமன்னா - வைரலாகும் பர்ஸ்ட் லுக்
இதை அபிஜித் தேஷ்பாண்டே இயக்குகிறார்.
சென்னை,
பாலிவுட்டின் ஜாம்பவான் இயக்குனர் வி.சாந்தாராம் பயோபிக், சித்ராபதி வி.சாந்தாராம் என்ற பெயரில் படமாகிறது. இதில் சித்தாந்த் சதுர்வேதி, சாந்தாராமாக நடிக்கிறார். இதை அபிஜித் தேஷ்பாண்டே இயக்குகிறார்.
நடிகை தமன்னா , இதில் நடிகை ஜெயஸ்ரீயாக நடிக்கிறார் . நடிகை ஜெயஸ்ரீயாக தமன்னாவின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை தயாரிப்பாளர்கள் வெளியிட்டுள்ளனர். ஜெயஸ்ரீ, வி. சாந்தாராமின் இரண்டாவது மனைவியும் அவரது சினிமா பயணத்தில் முக்கிய நபரும் ஆவார்.
1940 மற்றும் 1950-களில் பல இந்தி மற்றும் மராத்தி திரைப்படங்களை இயக்கியவர் வி.சாந்தாராம். இந்திய அளவில் அவருக்குப் புகழைச் சேர்த்த ‘பர்சாயின்’, ‘ஆத்மி’, ‘சகுந்தலா’, தஹேஜ், ‘படோஸி’, ‘சந்திரசேனா’ உள்பட பல படங்களை இயக்கியுள்ளார்.
‘தோ ஆங்கேன் பாரஹாத்’ எனும் இந்தி படம் இவருக்குப் பல விருதுகளைப் பெற்றுக் கொடுத்தது. ‘ஜனக் ஜனக் பாயல் பாஜே’ என்ற படத்தில் இந்தியாவின் முதல், டெக்னிக் கலரை பயன்படுத்தி இயக்கியவர் இவர்.