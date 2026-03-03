தருண் விஜய்யின் “மாஸ்டர் பிளான்” படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்

தருண் விஜய், சாயாதேவி நாயகன் நாயகியாக நடிக்கும் படம், ‘மாஸ்டர் பிளான்’. உத்ரா புரொடக்ஷன்ஸ், டிஜே இன்டர்நேஷனல் தயாரிப்பில், செ.ஹரி உத்ரா எழுதி இயக்குகிறார்.திவ்யா ஜெகத், அப்புகுட்டி, கூல் சுரேஷ், சென்ட்ராயன், வினோத் சாகர், அருண் மைக்கேல் டேனியல், சம்பத் ராம் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். அபி அத்விக் ஒளிப்பதிவு செய்யும் இப்படத்துக்கு ஏ.ஜே.அலி மிர்சாக் இசை அமைக்கிறார்.
“அரசியலைச் சேர்ந்தவர்களால் ஏற்படும் பிரச்சினையில் நாயகன் நாயகியின் குடும்பம் சிக்கிக் கொள்வதும், அதிலிருந்து எவ்வாறு மீண்டு வருகிறார்கள் என்பதையும் டார்க் ஹியூமர் வகையில் இப்படம் பேசும்” என்றது படக்குழு.
ஏப்ரல் இறுதியில் தொடங்க இருக்கும் இப்படத்தின் பூஜை சென்னையில் நேற்று நடந்தது. தயாரிப்பாளர்கள் பைவ் ஸ்டார் கதிரேசன், பி.எல்.தேனப்பன் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டு படக்குழுவினரை வாழ்த்தினர்.