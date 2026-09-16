சினிமா செய்திகள்

விஜய் சேதுபதி நடித்த ‘பத்தா’ படத்தின் டீசர் வெளியீடு

இப்படம் வருகிற அக்டோபர் மாதம் 1ந் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விஜய் சேதுபதி நடித்த ‘பத்தா’ படத்தின் டீசர் வெளியீடு
Published on

சென்னை,

விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் ‘பத்தா’ படம் வருகிற அக்டோபர் மாதம் 1ந் தேதி வெளியாக உள்ள நிலையில், ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த இந்த படத்தின் டீசர் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழ் சினிமாவில் தனக்கென தனி பாணியுடன் முன்னணி நடிகராக வலம் வருபவர் விஜய் சேதுபதி. கதாநாயகன் மட்டுமின்றி வில்லன், குணச்சித்திரம் என பல்வேறு கதாபாத்திரங்களில் நடித்து ரசிகர்களை கவர்ந்து வருகிறார். தமிழ் மட்டுமின்றி தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளிலும் நடித்து இந்திய அளவில் கவனம் பெற்றுள்ளார்.

பாலாஜி தரணிதரனுடன் மீண்டும் கூட்டணி

‘நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்த காணோம்’, ‘சீதக்காதி’ ஆகிய படங்களைத் தொடர்ந்து விஜய் சேதுபதி - இயக்குநர் பாலாஜி தரணிதரன் கூட்டணியில் உருவாகி வரும் மூன்றாவது திரைப்படம் ‘பத்தா’. இப்படத்தில் விஜய் சேதுபதிக்கு ஜோடியாக லிஜோமோல் ஜோஸ் நடிக்கிறார். இப்படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கிறார்.

அட்லீ தயாரிப்பில் உருவாகும் படம்

இப்படத்தை இயக்குநர் அட்லீயின் ‘ஏ பார் ஆப்பிள் ஸ்டுடியோஸ்’ நிறுவனமும், ‘ஸ்டார் ஸ்டுடியோஸ் 18 - சினி1 ஸ்டுடியோஸ்’ நிறுவனங்களும் இணைந்து தயாரித்து வருகின்றன. விஜய் சேதுபதி - பாலாஜி தரணிதரன் கூட்டணி, அட்லீயின் தயாரிப்பு நிறுவனம் மற்றும் சாய் அபயங்கரின் இசை என பல்வேறு காரணங்களால் இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ஏற்கனவே அதிகரித்துள்ளது. இப்படம் வருகிற அக்டோபர் மாதம் 1ந் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டீசர் வெளியானது

இந்த நிலையில், ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த இந்த படத்தின் டீசர் வெளியாகி உள்ளது. இந்த டீசர் விஜய் சேதுபதியின் ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனத்தை பெற்று வருகிறது.

டீசர்
Teaser
விஜய் சேதுபதி
vijay sethupathi
Baththa
பத்தா
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com