“தெலுங்கு எனக்கு இயல்பாக வருகிறது” - நடிகை சைத்ரா ஆச்சார்

ஐதராபாத்,
சிறு வயதிலிருந்தே தெலுங்குத் திரைப்படங்களைப் பார்த்து வளர்ந்ததால், அந்த மொழியில் நடிப்பது தனக்கு இயல்பாக இருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
பெங்களூருவில் வளர்ந்த சைத்ரா ஜே. ஆச்சார், சிறு வயதிலிருந்தே தெலுங்குத் திரைப்படங்களைப் பார்த்து வந்துள்ளார். இதனால், தற்போது தெலுங்குப் படங்களில் நடிக்கும்போது அந்த மொழி தனக்கு நன்கு புரிவதுடன், திரையில் நம்பிக்கையுடன் நடிக்கவும் உதவுகிறது. புதிய மொழிகளைக் கற்றுக்கொள்வதைச் சவாலாகக் கருதுவதாகத் தெரிவித்துள்ள அவர், ஒரு மொழியில் நடிக்கும்போது வசனங்களைச் சரியாக உச்சரிப்பதுடன், முகத்தில் பதற்றம் தெரியாமல் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதும் முக்கியம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கன்னடத்தைத் தவிர மற்ற மொழிகளில் நடிப்பதற்குத் தனியாகத் தயாராக வேண்டியிருப்பதாக சைத்ரா தெரிவித்துள்ளார். ஒவ்வொரு வசனத்தையும் துல்லியமாகப் பேசுவது மனதளவில் சவாலானதாக இருந்தாலும், அது மகிழ்ச்சியளிக்கும் அனுபவமாகவும் இருப்பதாகக் கூறியுள்ளார். மேலும், ஒரு மொழியைப் புரிந்துகொண்டு நடிப்பது பார்வையாளர்களுடனும் படக்குழுவினருடனும் சிறப்பாகத் தொடர்புகொள்ள உதவுவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
சைத்ரா ஜே. ஆச்சார் அடுத்ததாகத் தெலுங்கில் உருவாகியுள்ள திகில் திரில்லர் திரைப்படமான ‘418’-ல் நடிக்கிறார். மேலும், நடிகர் பிரபாஸ் நடிக்கும் வரலாற்றுப் பின்னணியிலான போர் திரைப்படமான ‘பௌசி’ (Fauzi) படத்திலும் அவர் இடம்பெறுகிறார்.