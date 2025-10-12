ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி, ராஷி கன்னா படத்திற்கு யு/ஏ சான்றிதழ்

ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி, ராஷி கன்னா படத்திற்கு யு/ஏ சான்றிதழ்
x
தினத்தந்தி 12 Oct 2025 12:10 PM IST
t-max-icont-min-icon

இப்படம் வருகிற 17 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது.

சென்னை,

பிரபல ஸ்டைலிஸ்ட் நீரஜா கோனா, சித்து ஜொன்னலகட்டா, ராசி கன்னா மற்றும் ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி ஆகியோர் முன்னணி வேடங்களில் நடிக்கும் காதல் படமான தெலுசு கடா மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமாகிறார்.

பீப்பிள் மீடியா பேக்டரி பேனரின் கீழ் டிஜி விஸ்வ பிரசாத் மற்றும் கிருத்தி பிரசாத் தயாரித்த இந்த காதல் கதை வருகிற 17 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது.

படத்தின் டிரெய்லர் விரைவில் வெளியாக உள்ளது. இதற்கிடையில், படம் சென்சார் பணிகளை முடித்துள்ளது. அதன்படி, இப்படத்திற்கு யு/ஏ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தயாரிப்பாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர். படத்தின் ரன்னிங் டைம் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X