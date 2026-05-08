“மை​சா” படத்​தின் ஆக்‌ஷன் காட்​சிகள் கண்டிப்​பாக பேசப்​படும் - நடிகை ராஷ்மி​கா

கேரளா​வில் நடை​பெற்று வந்த ‘மை​சா’ படத்தின் படப்​பிடிப்பை வெற்றிகரமாக முடித்​து​விட்​டதாக நடிகை ராஷ்மி​கா கூறியுள்ளார்.
கர்நாடகத்தைச் சேர்ந்த நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா முதலில் கன்னட படத்தில் அறிமுகமானார். பின்னர், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி என பான் இந்திய நடிகையாக மாறியுள்ளார்.சமீபத்தில் நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டாவை காதல் திருமணம் செய்தார். திருமணத்துக்குப் பிறகு தற்போது மீண்டும் படங்களில் நடிக்க தயாராகிவிட்டார். ‘ரணபலி’ படப்பிடிப்பில் விஜய் தேவரகொண்டா- ராஷ்மிகா தம்பதி சமீபத்தில் இணைந்து நடித்தனர்.

ரவீந்திர புல்லே இயக்கும் ‘மைசா’ படத்தில் போர் வீராங்கனை போல அதிராடியான கதாபாத்திரத்தில் நாயகியாக நடித்து வருகிறார். இதன் கிளிம்ஸ் வீடியோ வெளியாகி எதிர்பார்பை எகிற வைத்திருக்கிறது. அன்பார்முலா பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகும் இந்த படத்திற்கு ஜேக்ஸ் பிஜோய் இசையமைக்கிறார். இதில் ஈஸ்​வரி ராவ், குரு சோமசுந்​தரம், ராவ் ரமேஷ் முக்​கிய கதா​பாத்​திரங்​களில் நடிக்​கின்​றனர். இப்படம் தெலுங்​கு, தமிழ், இந்தி உள்பட பல்​வேறு மொழிகளில் வெளியாக இருக்​கிறது.

‘புஷ்பா 2’ பட வில்லன் தாரக் பொன்னப்பா இந்த படத்தில் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கிறார். கேஜிஎப், தேவரா படங்கள் மூலம் கவனிக்கப்பட்ட தாரக் பொன்னப்பா, சமீபத்தில் அல்லு அர்ஜுனின் ‘புஷ்பா 2’ படத்தில் தனது நடிப்பால் அனைவரையும் கவர்ந்தார். இது ராஷ்மிகாவுடன் அவர் நடிக்கும் இரண்டாவது படமாகும்.

கோண்ட் பழங்​குடி​யினரின் சுவாரஸ்​ய​மான உலகத்தை மையமாகக் கொண்ட ஆக்‌ஷன் திரில்​லர் படமான இதில் ராஷ்மிகா​வின் தோற்​றம் எதிர்​பார்ப்பை ஏற்​படுத்தி இருந்​தது. இப்படத்​துக்​காக, சாகச நுட்​பங்​கள் கொண்ட ஆக்ஷன் காட்சிக்கான பயிற்​சியை ராஷ்மிகா மந்​தனா தாய்​லாந்​தில் மேற்கொண்​டார். ‘மைசா’ படத்திற்காக, ரஷ்மிகா பேங்காக்கில் ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் தீவிரமான உடற்பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வந்தார். இந்த புகைப்படங்களை படக்குழு சமீபத்தில் வெளியிட்டிருந்தது.

இந்​நிலை​யில் இந்த ஆக்‌ஷன் காட்சிக்கான படப்​பிடிப்பு கேரளா​வில் நடை​பெற்று வந்​தது. இப்போது அது நிறைவு பெற்​றுள்​ளது. இதை நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா தெரி​வித்​துள்​ளார். “கேரளா​வில் நடை​பெற்று வந்த ‘மை​சா’ படப்​பிடிப்பை வெற்றிகரமாக முடித்​து​விட்​டோம். கடுமை​யாக உழைத்து சாத்திய​மாக்​கிய அனை​வருக்​கும் நன்​றி” என்று தனது சமூக வலை​தளப் பக்​கத்​தில் அவர் பதிவிட்​டுள்​ளார். இப்​படத்​தின் ஆக்ஷன் காட்​சிகள் கண்டிப்​பாகப் பேசப்​படும் என்று படக்​குழு தெரி​வித்​துள்​ளது.

