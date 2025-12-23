துல்கர் சல்மான் படத்தில் இணைந்த ’தி கேர்ள்பிரண்ட்’ நடிகர்
தற்காலிகமாக இப்படத்திற்கு ’டிகியூ41’(DQ41) என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
சென்னை,
துல்கர் சல்மான் தற்போது பல படங்களில் பணியாற்றி வருகிறார், அவற்றில் ஒன்று எஸ்எல்வி சினிமாஸ் பேனரின் கீழ் தயாரிக்கப்படும் ஒரு படம். தற்காலிகமாக இப்படத்திற்கு ’டிகியூ41’(DQ41) என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தை ரவி நெலகுடிட்டி இயக்குகிறார்.
தற்போது இப்படத்தில் தீக்சித் ஷெட்டி இணைந்தார். இவர் ராஷ்மிகாவின் ’தி கேர்ள்பிரண்ட்’ படத்தில் நடித்திருந்தார். அதில் அவரது நடிப்புக்கு பாராட்டு கிடைத்தது. அவரது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, தயாரிப்பாளர்கள் ’டிகியூ41’-ல் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவித்தனர். இருப்பினும், அவரது கதாபாத்திரம் குறித்த எந்த விவரங்களையும் அவர்கள் வெளியிடவில்லை.
இந்தப் படத்தில் பூஜா ஹெக்டே கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். ரம்யா கிருஷ்ணனும் ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கிறார். படம் குறித்த கூடுதல் தகவல்கள் விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.