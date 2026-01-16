சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற “டூரிஸ்ட் பேமிலி” படம்
சசிகுமார், சிம்ரன் நடிப்பில் உருவான படம் ‘டூரிஸ்ட் பேமிலி’. அறிமுக இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவின்ந்த் இயக்கிய இப்படத்தை மில்லியன் டாலர் ஸ்டுடியோஸ் இப்படத்தை தயாரித்துள்ளது. யோகி பாபு, எம்.எஸ்.பாஸ்கர், மிதுன் ஜெய்சங்கர், கமலேஷ் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இலங்கை தமிழர்களான சசிகுமார் குடும்பம் அங்குள்ள பொருளாதார சூழல் காரணமாக தமிழகத்துக்குள் சட்டவிரோதமாக நுழைகின்றனர். அதன்பிறகு அவர்களின் வாழ்க்கையில் நடக்கும் சம்பவங்களை நகைச்சுவையுடனும், எமோஷ்னலுடனும் படம் பதிவு செய்துள்ளது.
சர்வதேச திரைப்பட விமர்சன தளம் லெட்டர்பாக்ஸ்ட் வெளியிட்ட பட்டியலில் ‘டூரிஸ்ட் பேமிலி’ படம், 6-ம் இடத்தை பெற்றுள்ளது. சர்வதேச திரைப்பட விமர்சன தளம் லெட்டர்பாக்ஸ்ட் . உலகம் முழுவதும் உள்ள திரைப்பட ரசிகர்கள், விமர்சகர்கள், சினிமா ஆர்வலர்கள் பயன்படுத்தும் முன்னணி திரைப்பட விமர்சன தளம் இது. பயனர்களின் மதிப்பீடுகள், விமர்சனங்கள், பார்வை அனுபவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு பல்வேறு பிரிவுகளில் சிறந்த திரைப்படங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து ஆண்டுதோறும் வெளியிடும் இந்த தளத்தில் பொழுதுபோக்கு படப் பிரிவில் ‘டூரிஸ்ட் பேமிலி’ படம் இடம்பெற்றுள்ளது. உலகளாவிய அளவில் வெளியாகியுள்ள இந்த பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள ஒரே தமிழ்த் திரைப்படம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்திய திரைப்பட வளர்ச்சிக் கழகத்துடன் இணைந்து தமிழக அரசு நடத்திய விழாவில் நடிகர் சசிகுமாருக்கு ‘டூரிஸ்ட் பேமிலி’ படத்தில் நடித்தற்காக சிறந்த நடிகருக்கான விருது சமீபத்தில் வழங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.