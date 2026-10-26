இரண்டாவது வாரத்திலும் வேகம் குறையவில்லை... ‘ஜெயிலர் 2’ வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?

சென்னை,
நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம், உலகளவில் ரூ.710 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவான ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் கடந்த அக்டோபர் 15-ந்தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்த இப்படத்தில் ரம்யா கிருஷ்ணன், மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், ஜாக்கி ஷெராப், எஸ்.ஜே.சூர்யா, வித்யா பாலன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். அதிரடி காட்சிகள், நட்சத்திரங்களின் சிறப்புத் தோற்றங்கள் உள்ளிட்ட அம்சங்களால் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த இப்படம், வெளியான முதல் நாளிலிருந்தே வசூலில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.
‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் வெளியான 11-வது நாளான கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்தியாவில் மட்டும் ரூ.25.70 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. முந்தைய நாளான சனிக்கிழமை ரூ.24.15 கோடி வசூலித்த நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை வசூல் 6.4 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. இதன் மூலம் இந்தியாவில் படத்தின் மொத்த வசூல் ரூ.398.70 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. இந்தியாவில் மொத்த வசூல் ரூ.466.85 கோடியாகவும், வெளிநாடுகளில் ரூ.243.50 கோடியாகவும் இருப்பதாகத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, உலகளவில் இப்படத்தின் மொத்த வசூல் ரூ.710.35 கோடியை எட்டியுள்ளது. இரண்டாவது வார இறுதியில் மட்டும் இந்தியாவில் ரூ.64.35 கோடி நிகர வசூல் கிடைத்துள்ளதாக வர்த்தகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
உலகளாவிய வசூலில் ரூ.710 கோடியைக் கடந்துள்ள ‘ஜெயிலர் 2’, ரஜினிகாந்தின் திரைப்பயணத்தில் மற்றொரு முக்கிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. இந்தியாவில் ரூ.400 கோடி நிகர வசூலை நெருங்கியுள்ள இப்படம், அடுத்தடுத்த நாட்களிலும் வசூல் வேட்டையைத் தொடருமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே எழுந்துள்ளது.