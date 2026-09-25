சினிமா செய்திகள்

வசூல் வேட்டையில் "மண்டாடி" படம்... இதுவரை கலெக்‌ஷன் எவ்வளவு தெரியுமா?

சூரி நாயகனாக நடித்து வெளியான ‘மண்டாடி’ மக்கள் மத்தியில் தொடர்ந்து நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
வசூல் வேட்டையில் "மண்டாடி" படம்... இதுவரை கலெக்‌ஷன் எவ்வளவு தெரியுமா?
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சென்னை,

‘மண்டாடி’ திரைப்படம் 15 நாள்களில் உலகளவில் ரூ. 125 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்துள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

வெற்றிமாறன் இயக்கிய ‘விடுதலை’ திரைப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமான சூரியின் நடிப்பில் கடந்த 10ந் தேதி வெளியான படம் ‘மண்டாடி’ . மதிமாறன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘மண்டாடி’ படத்தில் சூரி கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். எல்ரட் குமார் தயாரிக்கும் இப்படத்தில் மகிமா நம்பியார் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார். சுஹாஸ், சத்யராஜ், ரவீந்திரா விஜய், அச்யுத் குமார், சாச்சனா நமிதாஸ் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

மீனவர்களின் வாழ்க்கை கதை

மீனவர்களின் வாழ்க்கையை பின்னணியாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் கதை, அவர்களுக்கிடையே நடைபெறும் படகுப்போட்டியை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. ‘மண்டாடி’ திரைப்படம் செப்டம்பர் 10-ம் தேதி தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் திரையரங்குகளில் வெளியானது.

படத்திற்கு கூடுதல் திரைகள் ஒதுக்கீடு

ரசிகர்களின் வரவேற்புகளை தொடர்ந்து ‘மண்டாடி’ படத்துக்கு உலகம் முழுவதும் 500-க்கும் அதிகமான திரைகள் கூடுதலாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகப் படக்குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர்.

திரைப்படத்தின் வசூல்

இந்த நிலையில், ‘மண்டாடி’ திரைப்படம் 15 நாள்களில் உலகளவில் ரூ. 125 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்துள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது. சூரி நடித்த திரைப்படங்களிலேயே இப்படம் அதிகமான வசூலைக் குவிக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

வசூல்
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சூரி
Soori
Mandaadi
மண்டாடி
மதிமாறன் புகழேந்தி
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Daily Thanthi
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