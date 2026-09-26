சினிமா செய்திகள்

வசூல் வேட்டையில் 'தி பாரடைஸ்'... 2 நாள் கலெக்ஷன் எவ்வளவு தெரியுமா?

தாய் - மகன் பாசத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஆக்ஷன் கதையான இப்படம் உருவாகியுள்ளது.
வசூல் வேட்டையில் 'தி பாரடைஸ்'... 2 நாள் கலெக்ஷன் எவ்வளவு தெரியுமா?
Published on

சென்னை,

பெரும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்தப் படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வந்தாலும், நல்ல வசூல் செய்து வருகிறது. இந்த படம் 2 நாட்களில் ரூ.114 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

‘தி பாரடைஸ்’

நானி நடிப்பில் இயக்குநர் ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா இயக்கத்தில் 2023-ம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் ‘தசரா’. இப்படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா இயக்கத்தில் நானி தனது 33-வது படமான ‘தி பாரடைஸ்’ திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார். எஸ்.எல்.வி. சினிமாஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இப்படத்தில், ‘தசரா’வைப் போலவே நானி வித்தியாசமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

நயாகி கயாடு லோஹர்

அனிருத் இசையமைக்கும் இப்படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி, பெங்காலி, ஸ்பானிஷ் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளில் செப்டம்பர் 24-ம் தேதி (நேற்று) வெளியாகி உள்ளது. இதில் நாயகியாக கயாடு லோகர் நடித்துள்ளார். மேலும் மோகன் பாபு, சோனாலி குல்கர்னி, சம்பூர்ணேஷ் பாபு உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

சிறப்புப் பாடலில் கீர்த்தி சுரேஷ்

‘தசரா’ படத்தில் நானிக்கு ஜோடியாக நடித்த கீர்த்தி சுரேஷ், ‘தி பாரடைஸ்’ படத்தில் சிறப்புப் பாடல் ஒன்றில் நடனமாடியுள்ளார். ‘யேஷானகுலா’ (Yeshanagula) எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த பாடல் இணையத்தில் வைரலானது.

2 நாள் வசூல்

தாய் - மகன் பாசத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஆக்ஷன் கதையான இப்படம் உருவாகியுள்ளது. பெரும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்தப் படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வந்தாலும், நல்ல வசூல் செய்து வருகிறது. அந்த வகையில், இந்த படம் 2 நாட்களில் ரூ.114 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த படம் எதிர்மறை விமர்சனங்களை எதிர்கொண்ட நிலையில், “விமர்சனங்களிலிருந்து கற்றுக் கொள்கிறேன்” என நடிகர் நானி தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். குறிப்பாக நானியின் ‘ஜடை’ சமூக வலைதளங்களில் டிரோல் செய்யப்பட்டது.

நானி
தி பாரடைஸ்
Nani
வசூல்
box office collection
Kayadu Lohar
இயக்குநர் ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா
கலெக்ஷன்
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com