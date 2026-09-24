‘கம்பேக்’ பற்றி கேட்டதும் நிவின் பாலி சொன்ன அந்த பதில்!

சென்னை,
“ரொம்ப நாளாச்சு ‘கம்பேக்’, ‘கம்பேக்’ என்று கேட்டு ... இப்போது என் பெயரே ‘நிவின் பாலி கம்பேக்’ என்று மாறிவிட்டது போல இருக்கிறது. எனக்கு எல்லா படமுமே கம் பேக்தான். இந்தப் படமும் தமிழ் சினிமாவிற்கு ஒரு நல்ல கம்பேக்காக இருக்கட்டும்” என்றார்.
மலையாளத்தில் வெளியான ‘பிரேமம்’ திரைப்படம் மூலம் தமிழ் ரசிகர்களிடமும் பிரபலமானவர் நடிகர் நிவின் பாலி. தொடர்ந்து பல்வேறு படங்களில் நடித்து வரும் அவருக்கு சமீபத்திய படங்களும் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகின்றன.
இயக்குநர் ராம் இயக்கத்தில் நிவின் பாலி நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘ஏழு கடல் ஏழு மலை’. இதில் அஞ்சலி கதாநாயகியாகவும், சூரி முக்கிய கதாபாத்திரத்திலும் நடித்துள்ளனர். நிவின் பாலி, சூரி இணைந்து நடித்துள்ள இப்படம் அக்டோபர் 1-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. இப்படத்தின் டிரெய்லர் நேற்று வெளியானது.
டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்ட நிவின் பாலியிடம், ‘கம்பேக்’ என்ற வார்த்தையை எப்படிப் பார்க்கிறீர்கள் என தொகுப்பாளர் கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு பதிலளித்த அவர், “ரொம்ப நாளாச்சு ‘கம்பேக்’, ‘கம்பேக்’ என்று கேட்டு கேட்டு... இப்போது என் பெயரே ‘நிவின் பாலி கம் பேக்’ என்று மாறிவிட்டது போல இருக்கிறது. தனியாக எந்தப் படத்தையும் ‘கம்பேக்’ என்று சொல்ல வேண்டாம். எனக்கு எல்லா படமுமே கம்பேக்தான். இந்தப் படமும் தமிழ் சினிமாவிற்கு ஒரு நல்ல கம்பேக்காக இருக்கட்டும்” என்றார்.
நிவின் பாலி நடிப்பில் அடுத்தடுத்து வெளியாகும் படங்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருவதால் அவர் உற்சாகத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையில், நயன்தாராவுடன் இணைந்து நடித்துள்ள ‘டியர் ஸ்டூடன்ஸ்’ திரைப்படம் விரைவில் வெளியாக உள்ளது. மேலும், லோகேஷ் கனகராஜ் தயாரிப்பில் உருவாகும் ‘பென்ஸ்’ திரைப்படத்திலும் நிவின் பாலி நடித்து வருகிறார்.