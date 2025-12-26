'ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ்' கடைசி சீசனின் 2வது பாகம் வெளியானது
இந்த 5, 6, 7வது எபிசோட்களின் ரன் டைம் 1 மணி நேரத்திற்கு குறையாமல் இருக்கும்.
சென்னை,
உலகம் முழுவதும் உள்ள ரசிகர்களால் மிகவும் விரும்பிப்பார்க்கப்படும் வெப் தொடர்களில் ஒன்று 'ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ்'. இதன் முதல் சீசன் கடந்த 2016-ம் ஆண்டு நெட்பிளிக்ஸ் ஓ.டி.டி தளத்தில் வெளியானது.
இந்த தொடர் உலகளவில் பார்வையாளர்களின் இதயங்களை வென்றதைத்தொடர்ந்து, அடுத்தடுத்த சீசன்கள் வெளியாகின. இதுவரை 4 முழு சீசன்கள் வெளியாகி உள்ளன. கடந்த நவம்பர் மாதம் டான் டிராட்சன்பெர்க் இயக்கிய 5-வது சீசனின் முதல் பாகத்தில் முதல் 4 எபிசோட்டுகள் வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றன.
அதனை தொடர்ந்து இன்று 'ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ்' கடைசி சீசனின் 2வது பாகத்தின் 5,6,7 ஆகிய 3 எபிசோட்டுகள் வெளியாகி உள்ளன. இந்த 5, 6, 7வது எபிசோட்களின் ரன் டைம் 1 மணி நேரத்திற்கு குறையாமல் இருக்கும். மேலும் இறுதி எபிசோட் (8வது) வருகிற ஜனவரி 1ந் தேதி வெளியாக உள்ளது.
