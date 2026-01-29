சினிமா செய்திகள்

அதர்வாவின் “இதயம் முரளி” படத்தின் செகண்ட் சிங்கிள் வெளியானது

அதர்வா, பிரீத்தி முகுந்தன் நடித்துள்ள 'இதயம் முரளி” படத்திலிருந்து 'தங்கமே தங்கமே' என்ற செகண்ட் சிங்கிள் வெளியாகி உள்ளது.
தமிழ் சினிமாவில் குறிப்பிடத்தக்க நடிகரான அதர்வா 'பாணா காத்தாடி, பரதேசி, சண்டிவீரன்' போன்ற படங்களின் மூலம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நீங்கா இடம் பிடித்தவர். இவர் சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் வெளியான 'பராசக்தி' படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வரவேற்பை பெற்றார்.

அதனை தொடர்ந்து, ஆகாஷ் பாஸ்கரின் இயக்கத்தில் 'இதயம் முரளி' என்ற திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதில் அதர்வாவுடன் இணைந்து பிரீத்தி முகுந்தன், கயாடு லோஹர், நட்டி நட்ராஜ், ரக்சன், தமன், நிஹாரிகா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். டான் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் இப்படத்திற்கு தமன் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படம் விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நடிகர் அதர்வாவின் அப்பாவான முரளி 'இதயம்' படத்தில் நடித்து பிரபலமானார். முரளிக்கு மிகப்பெரிய வெற்றிப்படமாக அமைந்தது. அதைப்போல் அதர்வாவிற்கும் இதயம் முரளி' திரைப்படம் வெற்றிப் படமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், இதயம் முரளி படத்திலிருந்து செகண்ட் சிங்கிளான 'தங்கமே தங்கமே' என்ற பாடல் வெளியாகி உள்ளது.

song
அதர்வா
பிரீத்தி முகுந்தன்
இதயம் முரளி
Idhyam Murali
Atharva

