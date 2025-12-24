கென் கருணாஸ் இயக்கி நடித்துள்ள புதிய படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு

கென் கருணாஸ் இயக்கி நடித்துள்ள புதிய படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு
தினத்தந்தி 24 Dec 2025 10:33 AM IST
கென் கருணாஸ் தனுஷின் ‘திருச்சிற்றம்பலம்’ படத்தில் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றி இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சென்னை,

2019ம் ஆண்டு வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் வெளியான ‘அசுரன்’ திரைப்படத்தில் தனுஷின் இளைய மகனாக கென் கருணாஸ் நடித்து இருந்தார் . இவரது நடிப்பு பலராலும் பாராட்டு பெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து வாத்தி மற்றும் விடுதலை 2 படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்து மக்களின் கவனத்தை பெற்றார். இவர் நடிகராக மட்டுமல்லாமல் இசையமைப்பாளராகவும் சில படங்களில் பணியாற்றியுள்ளார்.

இந்த நிலையில், நடிகர் கென் கருணாஸ் தற்போது புதிய படம் ஒன்றை இயக்கிவருகிறார். இந்த படத்தின் மூலம் இயக்குநராகவும் அவதாரம் எடுத்துள்ளார். ‘காதலன்’ என பெயரிடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படும் இந்தப் படத்தில் தேவதர்சினி, சுராஜ் வெஞ்சரமூடு மற்றும் ஸ்ரீதேவி, அனிஷ்மா உள்ளிட்டோர் நடித்து வருகின்றனர். பார்வதா என்டர்டெயின்மென்ட் கருப்பையா தயாரிக்கும் இப்படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ்குமார் இசையமைக்கிறார்.

விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்த இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் 60 நாட்களில் நிறைவடைந்துள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது. விரைவில் இந்த படத்தின் பர்ஸ்ட் மற்றும் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அடுத்தாண்டு பிப்ரவரி மாதம் இப்படம் வெளியாகும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

