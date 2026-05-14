“டபுள் ஆக்​குபன்​சி” படத்திலிருந்து “உயிரே” என்ற பாடல் வெளியானது

அஸ்​வின் கந்​த​சாமி இயக்கிய 'டபுள் ஆக்​குபன்​சி' படத்தில் சந்​தோஷ், சம்யுக்தா விஸ்​வ​நாத் நடித்துள்ளனர்.
சென்னை,

அறி​முக இயக்​குனர் அஸ்​வின் கந்​த​சாமி இயக்​கத்​தில் உருவாகி​யுள்ள திரைப்​படத்​துக்​கு, ‘டபுள் ஆக்​குபன்​சி’ என்று தலைப்பு வைத்​துள்​ளனர். இதில் சந்​தோஷ், சம்யுக்தா விஸ்​வ​நாத், ரேஷ்மா வெங்​கடேஷ், வினோத் கிஷண், விடிவி கணேஷ், பகவதி பெரு​மாள் உள்பட பலர் நடித்​துள்​ளனர்.

ரொமான்​டிக் பேன்​டஸி திரைப்பட​மான இதை அவ்னி மூவீஸ் மற்​றும் பென்ஸ் மீடியா நிறு​வனங்​கள் இணைந்து தயாரித்துள்ளன. சாம் சி.எஸ் இசையமைத்த இப்படத்துக்கு சந்​தகு​மார் சக்​ர​வர்த்தி ஒளிப்​ப​திவு செய்துள்ளார்.

இப்​படம், தமிழ் சினிமாவின் வழக்​க​மான எல்​லைகளைத் தாண்டி புதிய அனுபவத்​தைத் தரும் என்​றும் அறி​வியல் மற்​றும் நம்பிக்கைக்கு இடையே​யான மோதல், ஒரு​வரை இரண்டு வெவ்​வேறு வடிவங்​களில் நேசிப்​ப​தில் உள்ள வலிமிகுந்த அழகு ஆகிய​வற்றை மைய​மாக வைத்​துக் கதை பின்​னப்​பட்​டுள்​ள​தாக​வும் படக்​குழு தெரி​வித்​துள்​ளது. தற்​போது இதன் படப்​பிடிப்பு நிறைவடைந்து போஸ்ட் புரொடக்ஷன் பணி​கள் நடந்து வரு​கின்​றன. விரைவில் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

இந்நிலையில், ‘டபுள் ஆக்​குபன்​சி’ படத்தின் செகண்ட் சிங்கிளான உயிரே என்ற பாடல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த பாடலை ஆதித்யா ஆர்கே பாடியுள்ளார். பாடல் வரிகளை வித்யா தாமோதரன் எழுதியுள்ளார்.

