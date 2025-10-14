"அஞ்சான்" படத்தின் ரீ-ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த படக்குழு

தினத்தந்தி 14 Oct 2025 7:56 PM IST
அஞ்சான் படம் ரீ-எடிட் செய்து வருகிற நவம்பர் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

சென்னை,

நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் கடந்த 2014- ம் ஆண்டு வெளியான படம் 'அஞ்சான்'. இத்திரைப்படத்தை இயக்குனர் லிங்குசாமி இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தினை 'திருப்பதி பிரதர்ஸ்' நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது. இதில் சமந்தா கதாநாயகியாக நடித்திருந்தார். மேலும் வித்யூத் ஜம்வால், சூரி, மனோஜ் பாஜ்பாய் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்.

இந்த படத்துக்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்திருந்தார். கமர்ஷியல் படமாக வெளிவந்த அஞ்சான் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இப்படம் வெளியாகி கிட்டத்தட்ட 11 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில் படத்தை ரீ ரிலீஸ் செய்ய படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது.

அந்த வகையில், அஞ்சான் படத்தை ரீ-எடிட் செய்து வருகிற நவம்பர் மாதம் 28ந் தேதி மறு வெளியீடு செய்ய உள்ளதாக தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

