கவுரி கிஷன் நடித்த "அதர்ஸ்" படத்தின் டீசர் வெளியானது
அபின் ஹரிஹரன் இயக்கத்தில் கவுரி கிஷன் நடித்த ‘அதர்ஸ்’ படம் நவம்பர் 7ம் தேதி வெளியாக உள்ளது.
சென்னை,
கிராண்ட் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் புதுமுகம் ஆதித்ய மாதவன், கவுரி கிஷன், அஞ்சு குரியன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள படம் 'அதர்ஸ்'. மெடிகல் கிரைம் திரில்லராக உருவாகியிருக்கும் இந்த படத்தினை அறிமுக இயக்குனர் அபின் ஹரிஹரன் எழுதி இயக்கியுள்ளார். அரவிந்த் சிங் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த படத்திற்கு ஜிப்ரான் இசையமைத்துள்ளார்.
இந்த படத்தில் முக்கிய கதபாத்திரங்களில் 'முண்டாசுபட்டி' ராமதாஸ், 'நண்டு' ஜகன், ஹரிஷ் பெரோடி, வினோத் சாகர், இயக்குனர் ஆர். சுந்தர்ராஜன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். இப்படம் வருகிற நவம்பர் மாதம் 7ந் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.
இதற்கிடையில், இந்த படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியாகி மக்களின் கவனத்தை பெற்றது. அதனை தொடர்ந்து தற்போது இப்படத்தின் டீசர் வெளியாகி உள்ளது. இந்த டீசரை பிரபல இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் வெளியிட்டுள்ளார்.