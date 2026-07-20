'அவெஞ்சர்ஸ் டூம்ஸ்டே' படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானது!

உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களை கொண்டுள்ள மார்வெல் சூப்பர் ஹீரோ திரைப்பட வரிசையில் அடுத்ததாக வெளியாகவுள்ள 'அவெஞ்சர்ஸ்: டூம்ஸ்டே' திரைப்படம் மீது மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது. இந்த நிலையில், படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ டிரெய்லரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.
'அவெஞ்சர்ஸ்: இன்பினிட்டி வார்' மற்றும் 'அவெஞ்சர்ஸ்: எண்ட்கேம்' போன்ற மாபெரும் வெற்றிப் படங்களை இயக்கிய ரூசோ பிரதர்ஸ், 'அவெஞ்சர்ஸ்: டூம்ஸ்டே' படத்தையும் இயக்கியுள்ளனர். இந்தப் படத்தில் ராபர்ட் டவுனி ஜூனியர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். மேலும், ஷூரி, கிறிஸ் எவன்ஸ், ஜேம்ஸ் மார்ஸ்டன், வனேசா கிர்பி, ரெபேக்கா ரோமிஜின் உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
மார்வெல் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து வரும் இந்த திரைப்படம், வரும் டிசம்பர் 17-ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. இதற்கான விளம்பர பணிகளை படக்குழு தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது.
தற்போது வெளியாகியுள்ள டிரெய்லரில் பிரமாண்டமான ஆக்ஷன் காட்சிகள், நவீன கிராபிக்ஸ் மற்றும் பரபரப்பான காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதனால், சமூக வலைத்தளங்களில் டிரெய்லர் வேகமாக வைரலாகி வருகிறது. மார்வெல் ரசிகர்களிடையே படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பும் மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
அதே நேரத்தில், ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்த ஹல்க், டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச், ஸ்பைடர் மேன் உள்ளிட்ட முக்கிய சூப்பர் ஹீரோ கதாபாத்திரங்கள் டிரெய்லரில் இடம்பெறாதது பலருக்கும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும், இந்த கதாபாத்திரங்கள் திரைப்படத்தில் முக்கிய திருப்பமாக இடம்பெறக்கூடும் என்ற நம்பிக்கையில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.