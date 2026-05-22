சினிமா செய்திகள்

'அவதார்: தி லாஸ்ட் ஏர்பெண்டர்' சீசன்2 வெப் தொடரின் டிரெய்லர் வெளியானது

'அவதார்: தி லாஸ்ட் ஏர்பெண்டர்' சீசன் 2 நெட்பிளிக்ஸில் வெளியாக உள்ளது.
'அவதார்: தி லாஸ்ட் ஏர்பெண்டர்' சீசன்2 வெப் தொடரின் டிரெய்லர் வெளியானது
Published on

அவதார்: தி லாஸ்ட் ஏர்பெண்டர் என்பது ஒரு அனிமேஷன் பேன்டஸி தொடராகும். இது மைக்கேல் டான்டே டிமார்டினோ மற்றும் பிரையன் கொனிட்ஸ்கோ ஆகியோரால் உருவாக்கப்பட்டது. நிக்கலோடியோன் அனிமேஷன் ஸ்டுடியோவால் தயாரிக்கப்பட்டது. 2005-ம் ஆண்டு உலகம் முழுவதும் உள்ள கார்ட்டூன் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் பிரபலமான தொடராக இருந்தது. மேலும் உலகம் முழுவதும் பல்வேறு மொழிகளிலும் டப்பிங் செய்யப்பட்டு வரவேற்பை பெற்றது. தமிழிலும் இத்தொடருக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் உண்டு.

சீனாவில் தற்காப்புக் கலைகளை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த தொடர் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நீர், பூமி, நெருப்பு மற்றும் காற்று ஆகிய நான்கு கூறுகளில் சக்திகளை கையாளுவது போன்ற காட்சிகள் இதில் இடம் பெற்றிருக்கும். இந்த நான்கு கூறுகளின் சக்தியை அவதார் ஒருவரால் மட்டுமே கையாள முடியும் என்ற வகையில் இந்த தொடர் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும்.

இந்த தொடரின் முதல் சீசனை கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு நெட்பிளிக்ஸ் நிறுவனம் வெளியிட்டது. இந்த முதல் சீசன் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. அதனை தொடர்ந்து அவதார்: தி லாஸ்ட் ஏர்பெண்டர் சீசன் 2 தயாராகி உள்ளது. இதில் 17 வயதான மியா செச் டாப் என்ற கதாபாத்திரம் இந்த சீசனில் அறிமுகமாக உள்ளது. இதில் அந்த கதாபாத்திரம், அவதாருக்கு பூமியின் சக்தியை கற்று தருபவராகவும், எதிரிகளை அழிப்பதற்கு அவதாருக்கு உதவுபவராகவும் இருப்பார். மேலும் இந்த தொடர் அதன் மூன்றாவது சீசனுடன் முடியவடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அவதார்: தி லாஸ்ட் ஏர்பெண்டர் சீசன் 2 நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில்வருகிற ஜூன் 25 ந் தேதி வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் வெளியீட்டை எதிர்பார்த்து ரசிர்கள் ஆவலுடன் காத்துக் கொண்டுள்ளனர். இதற்கிடையில், இந்த வெப் தொடரின் டிரெய்லர் வெளியாகி உள்ளது. இந்த டிரெய்லர் இணையத்தில் கவனத்தை பெற்று வருகிறது.

வெப் தொடர்
Web Series
டிரெய்லர்
Trailer
அவதார்: தி லாஸ்ட் ஏர்பெண்டர்
Avatar: The Last Airbender
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com